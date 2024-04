De Modestraat in Noord: "Het zag er niet uit, maar na vijf minuten was ik om"

Een levendige begane grond is belangrijk voor een bruisende buurt. Dit voormalige wokrestaurant in Noord is daar een goed voorbeeld van. Het pand is omgebouwd tot huiskamer en werkplek voor iedereen. Bouw Woon Leef sprak met managers Oscar van Gilse en Daan Woudhuysen over de Modestraat.

Waar eerst een wokrestaurant zat, is het grote pand aan het Buikslotermeerplein nu een ontmoetingsplek voor de buurt. Er zijn onder meer werkplekken voor kunstenaars te vinden, een lunchroom en een wisselboetiek waar je kleren kunt inwisselen voor punten om vervolgens andere kleren van te halen. Van Gilse is manager van de Modestraat en overziet de initiatieven, waar de nadruk ligt op de toegankelijkheid voor de buurt. "Wij vinden het heel belangrijk om mensen een leuke, veilige, laagdrempelige en creatieve plek te bieden", legt hij uit. Daarnaast is het een ontmoetingsplek voor verschillende groepen bewoners, volgens Van Gilse. "Ook organiseren we veel op het gebied van integratie om nieuwkomers en huidige bewoners te verbinden."

Oscar van Gilse - Manager Modestraat - AT5

Daan Woudhuysen, voorzitter van de winkeliersvereniging Boven 't Y, was in eerste instantie niet zo te spreken over de Modestraat: "Het zag er niet uit. Ik dacht: 'Wat is dit?'" Maar al snel veranderde hij van gedachte toen hij naar binnenging. "Na vijf minuten was ik om. Ze stellen voor iedereen hun deuren open. De verbinding die ze maken met alle mensen in de buurt is geweldig."

Moeders met kinderen bezoeken Modestraat - AT5

Twee moeders zijn ook enthousiast over de Modestraat. "Het is een van de weinige plekken waar je met kinderen chill kunt zitten. Dat is een groot voordeel," vertelt een. Ze komen er vaak en zien allerlei verschillende Amsterdammers langskomen. "Ik denk dat de mensen die ik hier ontmoet wel een afspiegeling zijn van de buurt. Daardoor is het hier heel levendig."

De toekomst van de Modestraat Op dit moment zit de Modestraat tijdelijk anti-kraak in het pand aan Buikslotermeerplein. "Hier zullen we niet meer heel veel jaren zitten", vertelt Van Gilse. Maar er is toekomst voor de organisatie . "De gemeente gaat hard met ons meedenken om straks een mooie plek te krijgen in de wijk."

