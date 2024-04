Nu al twee keer zo vaak synthetisch drugsafval gevonden in de stad als vorig jaar

Dit jaar is de politie dertien keer uitgerukt voor een melding over afval van een drugslab, in twaalf gevallen was dat ook echt waar. Negen daarvan gingen over lozingen van afval van synthetische drugs. Zoals in de sloot naast hockeyvereniging AHC Noorderlicht halverwege februari of de vondst van 500 jerrycans in ondergronds afvalcontainers in een woonwijk in Slotervaart.

In de woonwijk rond het Abraham Staalmanplein werden de honderden jerrycans ontdekt in verschillende vuilcontainers. Handhavers roken bij een van de containers een sterke geur van aceton, een stof die wordt gebruikt bij de productie van amfetamine en xtc en het wassen van cocaïne. Het ging om een vondst van ongeveer 10.000 liter en het opruimen daarvan duurde de gehele dag.

Verdubbeling

Waar er nu al negen keer synthetisch drugsafval moest worden opgeruimd binnen de stadsgrenzen, was dat vorig jaar 'maar' vier keer. In vergelijking met 2022 staat de teller op evenveel vondsten, maar we zitten nu pas in april.