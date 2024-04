Eerste paal geslagen voor azc Houthaven: "Ophouden met alleen maar tijdelijke plekken"

De bouw van een permanente opvanglocatie voor asielzoekers in de Houthavens is met het slaan van de eerste paal officieel gestart. Het gebouw moet in ieder geval 15 jaar lang opvang bieden aan vluchtelingen en is daarmee de eerste structurele opvanglocatie in de stad. Naar verwachting zal het asielzoekerscentrum eind 2026 openen.

De nieuwe, duurzame opvanglocatie wordt gevierd met vuurwerk, champagne en taart. Op de vraag of dat niet ergens wrang voelt, geeft Groot Wassink aan: "Ik vind dat je best ook een feest mag vieren dat we nu een permanente locatie in Amsterdam gaan bouwen, in de Houthavens. Maar het hele vraagstuk van het gebrek aan opvangplekken is natuurlijk schrijnend. Als Amsterdam proberen we daar een zo goed mogelijke bijdrage aan te leveren."

Wel ziet hij toekomst in deze vorm. Hij juicht toe dat er voor een structurele opvanglocatie wordt gekozen in een nog te bouwen woonwijk. Ook wethouder Asielzaken Rutger Groot Wassink hoopt dat er ingezet wordt op meer structurele oplossingen. Momenteel gebruikt de stad onder andere tijdelijk een cruiseschip in het Westelijk Havengebied waar 1500 mensen onderdak vinden. In februari is de opvang op het schip verlengd tot 20 oktober 2024.

Staatssecretaris Van der Burg is lovend over de manier waarop de stad zich inzet om vluchtelingen op te vangen. Hij gaf in zijn toespraak aan dat het nogal in contrast staat met hoe er elders in het land wordt gereageerd op een opening van een azc. Van politie-inzet of protesten was in dit geval geen sprake, terwijl hij dat ook regelmatig meemaakt. "Je ziet in Amsterdam een enorme mate, niet alleen van solidariteit richting mensen die hier asiel aanvragen, maar ook een enorme verantwoordelijkheid", aldus Van der Burg. "Zo van luister, we hebben altijd als Amsterdammers een grote bek over hoe anderen het moeten doen, dan moeten we zelf ook het goede voorbeeld geven."

Spreidingswet

Met het aannemen van de spreidingswet worden gemeentes in het land gedwongen om zich gezamenlijk in te zetten voor de opvang van vluchtelingen. Zowel Van der Burg als Groot Wassink zien dat als een welkome ontwikkeling. "Als elke gemeente een bijdrage levert dan is het gewoon op te lossen", aldus de wethouder. "En je moet ophouden met alleen maar tijdelijke plekken."

Amsterdam moet op basis van de afspraken rondom de spreidingswet een aantal van 4479 plekken beschikbaar stellen. Volgens Van der Burg ligt de stad momenteel op koers om hieraan te voldoen. "Amsterdam haalt als het gaat om asielzoekers en om Oekraïeners de aantallen die ze zouden moeten halen."