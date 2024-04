Familie van door buurman doodgestoken Rens (25) wijst naar instanties: “Waarom heeft niemand goed gereageerd?”

Hoe kan het dat instanties niet goed reageerden op signalen omtrent de verdachte van de dodelijke steekpartij in de Robert Scottstraat? Het is de vraag die de familie van de 25-jarige Rens vandaag stelde tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak, waarbij Rens overleed en zijn huisgenoot zwaargewond raakte. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen Tolga Ö. (36) voor de steekpartij.

Vandaag kwamen nabestaanden naar de strafzaak tegen verdachte Tolga Ö., waar ze gebruik maakten van hun spreekrecht. Terwijl de verdachte hun recht in hun gezicht aankeek, sprak de familie over hun zoon, die plots en zonder aanleiding terechtkwam in een strijd tussen leven en dood.

Op dinsdag 1 augustus vorig jaar ging het vreselijk mis in de Robert Scottstraat in West. Rond 08.45 uur werden twee huisgenoten plots aangevallen door hun verwarde bovenbuurman die in hun woning was gekomen. Hij gebruikte een keukenmes van 19 centimeter lang.

Er moet nieuw beleid komen omtrent verwarde personen, vindt de familie. Er waren al meerdere klachten binnengekomen over de verdachte, maar toch werd de situatie weggezet door instanties als burenruzie, met een dodelijke steekpartij als gevolg.

"Dit zou niet zijn gebeurd als de geestelijke gezondheidszorg beter was", verklaart de advocaat van de nabestaanden. "Laat de dood van Rens betekenisvol als aanzet tot verbetering."

Complotdenker

Tolga Ö. was aanwezig tijdens de zitting en beantwoordde de vragen vanuit de rechtbank. Daaruit werd vooral duidelijk dat Ö. denkt dat hij in een complot zit en het slachtoffer is van een samenzwering. Hij noemt het een politiek proces en gaat niet inhoudelijk in op de vragen.

In een verklaring van een familielid van de verdachte staat dat hij dacht dat de onderbuurman was ingehuurd door de Nederlandse overheid en hem volgde met camera's. Tijdens de spreektijd van nabestaanden kijkt Ö. vaak achterom de zaal in. Hij kijkt de nabestaanden recht in de ogen aan en grijnst.

Het Pieter Baan Centrum vermoedt een psychotische stoornis bij de verdachte, die ook waanideeën ervaart. De kans op recidive is hoog, en dus luidt hun advies: tbs met dwangverpleging.

Het Openbaar Ministerie vindt dat de verdachte niet volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard kan worden, maar verminderd ontoerekeningsvatbaar. Dat omdat de verdachte volgens hen bewust was van zijn daden en van wie hij had doodgestoken. Naast tbs met dwangverpleging, eisen ze ook een celstraf van 15 jaar.

Voor omwonenden en getuigen van het drama is de impact groot. Een buurtbewoner zag vanaf haar balkon haar buurman op het balkon met een mes staan zwaaien. "Ik ging dus kijken en ik zag de overbuurman bloedend over straat rennen, ik zag dat de buurman bij hem op het balkon stond met een mes en bebloed shirt. Dat was heel erg ingrijpend. Je bent verdrietig en je bent angstig en je probeert er eigenlijk zo goed mogelijk mee om te gaan", aldus de vrouw.