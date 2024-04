Val meisje Geldersekade was noodlottig ongeval, aangehouden jongens niet meer verdacht

De dodelijke val van het 16-jarige meisje uit een woning op de Geldersekade was een noodlottig ongeval, dat laat de politie weten. In de nacht van dinsdag op woensdag viel het meisje van grote hoogte, ze overleed later aan haar verwondingen. De twee 16-jarige jongens die kort daarop werden aangehouden zijn geen verdachten meer.

"De recherche heeft na intensief onderzoek vastgesteld dat het slachtoffer is uitgegleden en gevallen", meldt de politie. "Er is geen sprake van enig strafbaar feit."

"Ik denk dat er wel 150 man hier stond", vertelt de buurtbewoner. "Die zijn een uur of twee blijven staan, zelfs toen het begon te regenen. Dus ik was daar zeer van onder de indruk, moet ik zeggen."

De bloemen maken ook veel indruk op voorbijgangers. "Ik loop over een gewone stoep op een gewone gracht in Amsterdam. En opeens realiseer je dat hier iets verschrikkelijks gebeurd is. Daar moet je even bij stilstaan."

De politie werd dinsdagavond rond 23.45 uur gealarmeerd over een groep jongeren die na het forceren van een toegangsdeur een pand aan de Geldersekade, ter hoogte van de Nieuwmarkt, waren ingegaan. Toen agenten naar de locatie kwamen, hoorden zij dat er vlak daarvoor iemand uit de woning was gevallen. Volgens getuigen wilde de groep jongeren naar het dak van het pand. De politie kan dat niet bevestigen.

Het meisje is na haar val nog gereanimeerd en vervolgens zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis, daar is zij later aan haar verwondingen overleden. De politie heeft meerdere scenario's onderzocht en laat weten dat het gaat om een noodlottig ongeval.

De twee jongens die werden aangehouden waren gevlucht van de woning. Ze waren in eerste instantie aangehouden als verdachten, maar de politie laat weten dat ze dat niet meer zijn. Het tweetal is sinds woensdagavond op vrije voeten.

St. Nicolaaslyceum

Het meisje was een leerling van het St. Nicolaaslyceum in Zuid. Het verdriet op de school is groot, vertelde rector Hubert Roza eerder aan AT5. "Ze was een heel geliefde leerling uit 5 vwo." De school had na de berichten een bijeenkomst georganiseerd voor leerlingen en docenten. Volgens de rector waren er zo'n 150 mensen aanwezig.