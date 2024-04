Stad nl Joodse, islamitische en christelijke jongeren komen samen: "We zijn helemaal niet zo anders"

Een avond van verbroedering gisteren in de synagoge van de Liberaal Joodse Gemeente in Zuid. Joodse, islamitische en christelijke jongeren gingen samen op zoek naar verbinding door met elkaar in gesprek te gaan. "Wij proberen mensen van verschillende religies bij elkaar te brengen."

De joodse Sid studeert Midden-Oostenstudies in Leiden. Hij heeft een topavond. "Ik vind het supertof. Ik ben altijd supergeïnteresseerd geweest in hoe anderen denken en wat anderen doen. Tijdens mijn studie leer ik ook veel over de islam. Ik vind het heel leuk om de gelijkenissen en de verschillen te zien binnen de islam en het jodendom." Caglanur komt uit Amsterdam, heeft een Turkse achtergrond en is voorzitter van de studentenvereniging Kompas Studenten. "Ik hoop dat het vanavond gaat om verbinding. Dat we gewoon het mooie opzoeken. Dat we erachter komen dat we helemaal niet zo anders zijn dan in bijvoorbeeld de media wordt gesteld."

AT5

De avond is georganiseerd door Mokum Damsko, samen met verschillende studenten- en jongerenverenigingen. Mokum Damsko is de Nederlandse versie van het Europese Neighbours-project. Het Neighbours-project wil de dialoog en het begrip tussen mensen met verschillende geloofsovertuigingen bevorderen. Joodse gemeenten worden aangemoedigd hun deuren te openen. Organisator Jacco Friedeberg: "Wij proberen mensen van verschillende religies bij elkaar te brengen. We merken dat mensen toch geslotener worden door alles wat er nu gebeurt. Polarisatie, antisemitisme, islamfobie. Wij proberen toch iedereen weer bij elkaar te brengen." Religie verbindt Het thema vanavond is 'religie verbindt'. Benyamin Heller van Mokum Damsko: "Ik denk dat je door het stellen van vragen een ander beter gaat begrijpen. Dan krijg je waarschijnlijk veel meer respect voor elkaar en voor het doen en handelen van de ander. En dat vinden we heel erg belangrijk." Zeker na de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober en de daaropvolgende vergeldingsacties in Gaza is de dialoog over het algemeen ver te zoeken. Merkt ook Sid. "Zeker. Ik krijg veel berichten via Instagram bijvoorbeeld van mensen die mij voor van alles en nog wat uitmaken. Dan probeer ik daar alsnog wel mee in gesprek te gaan, maar dat gaat vaak gewoon niet. Ze staan er niet voor open." Vanavond lukt het Sid wel. "Ik heb al met een hele hoop mensen gesproken en dat gaat supergoed."