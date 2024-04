Laatste fase herinrichting Weesperzijde van start: ''Fietsers blijven grootste uitdaging''

In Het Verkeer zijn we terug op de Weesperzijde waar nu een jaar gewerkt wordt aan de herinrichting van de straat tussen de Ruyschstraat en roeivereniging De Hoop. Vandaag gaat de laatste fase van het project van start. Wat dat voor fietsers en automobilisten betekent, legt omgevingsmanager Halima Nasim uit.

Vorig jaar mei zijn de werkzaamheden gestart om het middengedeelte van de Weesperzijde, van de Ruysstraat tot roeivereniging De Hoop, een nieuwe inrichting te geven. Doel is meer ruimte voor fietsers en voetgangers en meer groen in de straat. Het zuidelijke gedeelte, vanaf De Hoop tot aan de Schollenbrug, werd eerder al aangepakt. ''De werkzaamheden gaan over het algemeen goed. We hebben wel wat vertraging'', vertelt Halima Nasim. Die vertraging komt mede door de weersomstandigheden van de afgelopen maanden. ''Maar het komt ook omdat er meer werkzaamheden zijn bijgekomen. ''Nu de straat toch open ligt zijn er meer partijen die mee wilden gaan in het project en dat betekent extra werkzaamheden'', aldus Nasim.

Omgevingsmanager Halima Nasim - AT5

Werkmannen naast ons waren net begonnen met het aanleggen van de markeringen. "Het is een leuke klus", vertelt een werkman enthousiast. Bij het aanleggen van de markeringen gebruiken ze houten mallen. "Daar giet ik dan de thermoplast in. Dan gaat er een jongen over heen met een slof en staat de markering erop."

Werkman giet de thermoplast in een mal - AT5

De buurt is ondertussen wel gewend aan de werkzaamheden. "Het is noodzakelijk kwaad, willen wij er weer lekker overheen rijden", geeft een fietser aan. "Het mooiste stukje van Amsterdam is het geworden", vertelt een buurtbewoner die al 30 jaar langs de Weesperzijde woont. "En ook nog eens veiliger." Een andere man is erg tevreden met de werkmannen. "Tien punten geef ik ze graag. Ze doen het voor ons allemaal, voor u, voor mij, voor iedereen",

De gevolgen voor het verkeer Vanaf maandag 29 april is er een omleiding voor fiets- en autoverkeer. De fiets moet omrijden vanaf de Blasius-, Swammerdam- en de Ruyschstraat. De auto's kunnen via de Wibaustraat om het werk heen. Naar verwachting zijn de werkzaamheden aan het einde van de zomer (2024) afgerond.