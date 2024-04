Amsterdam maakt zich op voor Koningsdag: "Hij is een beetje thunderdom"

Af en toe een buitje, maar vooral de zon scheen op de hoofden van de Amsterdammers die druk bezig waren met de voorbereidingen voor Koningsdag. Op de Apollolaan, in de Jordaan en Watergraafsmeer was het op straat volop in gang om morgen zo goed en leuk mogelijk te laten verlopen. En natuurlijk gingen we even langs café De Blaffende Vis in de Westerstraat om te kijken wat voor koninklijks er dit keer aan de gevel hangt.

AT5

Vanavond gaat het al los, want Koningsnacht begint dan. Daarom worden er al veel vaten bier de Jordaan binnengereden. Daarnaast worden vele kraampjes voor de vrijmarkt van zaterdag ook al geprepareerd. Zo zegt een winkeleigenaar: "Ik heb wat zakken kleding ingekocht. Hopelijk kunnen we die morgen goed gaan verkopen." Ook in de Watergraafsmeer werd er hard gewerkt. Zo waren er jongens niet naar school gegaan om hun ouders te helpen. "Dat ging heel goed hoor. Morgen staan we ook bij een kraampje spullen te verkopen." Ook het weer was onderwerp van gesprek. Hoewel het redelijk mooi weer lijkt te worden, zijn veel mensen toch wat nerveus voor een buitje. "Het is het enige waar je geen invloed op hebt. Het zal hoe dan ook een mooi feestje worden."

AT5

De Blaffende Vis Traditie is natuurlijk ook de gevelversiering van De Blaffende Vis. Koning Willem-Alexander is dit keer verkleed als Joost, de Nederlandse inzending dit jaar voor het Eurovisie Songfestival. Naast hem staat koningin Maxima verkleed als gabber in een huispak. Op haar buik staat: hij is een beetje thunderdom. De koninklijke familie staat altijd centraal op de versiering. Zo was afgelopen jaar prinses Amalia te zien met de tekst 'Laat me' van Ramses Shaffy, met de reden dat ze niet kon studeren in Amsterdam. Ook oud-burgemeester Eberhard van der Laan was ooit te zien met de koning op de gevel. Dat was in april 2018, een half jaar na zijn overlijden.

AT5 is morgen live van 13 tot en met 16 uur. Vier ploegen zullen de stad afstruinen. Ook komt er in de loop van de ochtend een lange reportage online over Koningsnacht. Die repo is ook te zien tijdens de live-uitzending.