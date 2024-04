Miniserie Gozers #3: Festival of errors

In de nieuwe miniserie Gozers volgt AT5 de nieuwe eigenaren van eetcafé Goos in de Rivierenbuurt in Zuid. Zes maanden geleden kochten negen buurtbewoners de kroeg, om die te behouden voor de buurt. In deze aflevering zien we hoe lastig het kan zijn met negen verschillende mensen door te pakken bij het maken van beslissingen.

"Onze designer heeft een zwaar fietsongeluk gehad, en is daarna gaan revalideren in Kaapstad." Eén van de eigenaren, David Kat, zoekt een excuus voor waarom het zo lang duurt voordat er de nieuwe menukaart voor het eetcafé af is. Eigenaar en manager Raymond heeft een net iets andere visie. "Ik weet het niet. Misschien is het gewoon pech."

De negen Gozers hebben café Goos nu al zes maanden geleden overgenomen, er staan al wat nieuwe gerechten op de huidige kaart, maar het introduceren van de volledig nieuwe menu- en wijnkaart duurt nu dus al maanden. Kat: "Ja, we zijn met z'n negenen, dus sommige beslissingen neem je heel snel, en sommige dingen duren wat langer dan anders."

Het clubje David, Raymond en ook eigenaar Casper buigt zich over de menukaart. De designer uit Kaapstad heeft zojuist weer een update verstuurt. De mannen spreken voor de zoveelste keer af in het café om de laatste versie op de laptop te bekijken. "De kleuren zijn heel mooi", vindt David. Raymond constateert gelijk weer wat fouten. "Die eurotekens staan er nog, die moeten overal weg."

Terwijl al snel blijkt dat er nog genoeg schort aan het uiterlijk van de kaart werpt Casper plots een discussie op over de prijs van een Gin en Tonic. "Twaalf vijftig vind ik wel erg prijzig." Iets later zorgt hij, en niet de designer voor wat extra vertraging: "Kunnen we niet de Gin en Tonic een andere naam geven?" De andere Gozers kijken hem vragend aan.

Tuintje op de luifel

Een ander hoofdpijndossier waar geen eind aan lijkt te komen is de luifel en het luifeldoek. Eigenaar Patrick Tijhuis vat kort samen wat er mis mee is. "Hij hangt te laag, waardoor je in de avond niet ziet of de zaak open is, hij is niet de juiste kleur, en hij is erg vies." Dat laatste kan iedereen beamen. David, die ook probeert de luifel te vervangen of te laten reinigen, stoort zich er ook aan. "We kunnen er niet omheen, er groeien zelf groene mosplantjes op de luifel." Gozer Adriaan is er wel zo'n beetje klaar mee, blijkt als hij even komt buurten in het café. "Er wordt al maanden gesproken over die luifel. Fix het dan gewoon jongens. I don't care."

Uiteindelijk wordt er besloten het luifeldoek te laten reinigen, vervangen is namelijk erg duur. Wanneer er eindelijk schot in de zaak lijkt te zitten - David heeft een afspraak gemaakt met een bedrijf om de boel schoon te maken - blijkt iets later dat het weer niet doorgaat. "Nee, het wordt weer een maand later, geen idee waarom", zegt Raymond gelaten. "Horeca is ook een festivals of errors", relativeert Adriaan. "We doen het wel met z'n negenen en het iets niet onze officiële baan. Dus wat je soms merkt, is dat als er een beslissing genomen is over iets, het soms lastig is wie hem uit moet voeren. En dan blijven dingen soms liggen."

De miniserie ‘Gozers’ is onderdeel van het programma Damsko.