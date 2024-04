Deelnemers Nationale Herdenking op de Dam moeten zich vooraf aanmelden

Burgemeester Halsema maakte eerder al bekend dat dit jaar de helft minder bezoekers op de Dam kunnen zijn: er worden maximaal 10.000 mensen toegelaten bij de Dodenherdenking. De maatregel is door de gemeente genomen vanwege de toegenomen spanningen in de maatschappij, zo liet de burgemeester weten. Vanwege dat aantal is vooraf aanmelden verplicht. Dat kan worden gedaan via de website herdenkingopdedam.nl.

Bij het maken van de reservering kan worden gekozen voor een van de drie zijdes van de Dam: de kant van het Damrak, die goed bereikbaar is vanaf het Centraal Station, of de kant van de Paleisstraat en het Rokin, die bereikbaar is vanaf de stadkant. Een reservering is voor één of twee personen te maken. Ook moet er een tijdslot gekozen worden voor toegang. Zonder reservering is het niet mogelijk om de Dam te betreden.

Andere maatregelen die de Amsterdamse driehoek, burgemeester, politiecommissaris en hoofdofficier, heeft genomen rond de herdenking zijn dat iedereen gefouilleerd wordt, een verbod op vlaggen, borden en geluidsversterkende apparaten. Halsema liet later in het AT5-programma het Gesprek met de Burgemeester weten dat ook 'Free Palestina'-shirts niet mogen. " "Het kan aanleiding tot onrust of paniek, daarom is het niet toegestaan."

Stille Tocht

Ook voor de bezoekers van de Stille Tocht, die door het de oude Jodenbuurt richting de Dam loopt, die bij de Dodenherdenking aanwezig willen zijn, is een reservering voor een plekje op de dam verplicht. Dat kan dan weer worden geregeld via de website stilletocht5mei.nl. Net als bij de reserveringen voor de Dodenherdenking is het voor één of twee personen.

Het programma van de Stille Tocht begint om 18.00 uur bij de Stopera. AT5 zendt op 4 mei de Stille Tocht en de aansluitende Nationale Herdenking op de Dam live uit vanaf 18.15 uur. Tijdens de tocht door de voormalige Joodse Wijk vertellen we de verhalen uit de buurt.

Demonstratie

Bij de gemeente is er één protest aangemeld tijdens de Dodenherdenking, die is tegen Kamervoorzitter Martin Bosma (PVV). Bosma zal als Kamervoorzitter aanwezig zijn bij de herdenking. Het protest is georganiseerd door de linkse activist Frank van der Linde. Hij liet aan AT5 weten dat het om een stil protest gaat 'met respect voor de Dodenherdenking', maar dat er wel borden aanwezig zijn met teksten als 'geen fascisten bij de Dodenherdenking'.

Pro-Palestijnse bewegingen vertelden eerder al aan AT5 dat zij geen plannen hebben voor een demonstratie rond de Dam. "Ongepast, ongehoord en absoluut niet aan de orde", aldus een van de organisaties.