Jan Willem en Danielle zijn als familie in Zorg voor Elkaar: "Als kind aan huis"

In het programma Zorg voor Elkaar volgen we Amsterdamse huishoudelijke hulpverleners en hun cliënt. In de zesde en laatste aflevering van de serie zien we huishoudelijke hulp Jan Willem Kroonen en Danielle Walst.

Jan Willem komt al drie jaar lang elke week bij Danielle over de vloer om te helpen in het huishouden. Hij doet het werk inmiddels al 30 jaar, maar is er toevallig ingerold. "Ik had jarenlang een eigen restaurant. Toen ik stopte had ik geen opleiding en was ik wat ouder. Daarna heb ik rondgekeken en ben ik bij de thuiszorg terechtgekomen."

Het sociale onderdeel van het werk is heel belangrijk voor Jan Willem, maar ook voor zijn cliënten. "Ze kijken vaak de hele dag tv en dan is het fijn als jij even langskomt. Sommige leven daar echt van op. Dat is de reden dat ik het al die jaren heb volgehouden, de dankbaarheid van de klanten."

Jan Willem is thuishulp sinds de jaren '90 en het bevalt hem nog steeds erg goed. "De veelzijdigheid spreekt me aan in het werk. Je moet een kameleon zijn. Je moet je makkelijk aan kunnen passen aan de verschillende soorten cliënten", legt hij uit.

Jan Willem komt nu al meer dan drie jaar lang een keer per week bij zijn client Danielle langs. Door problemen met haar gezondheid, ze heeft onder andere last van COPD, is ze sneller moe en kan het huishouden te veel voor haar zijn. Hulp in het huis is dan ook belangrijk voor haar om te blijven wonen in haar eigen huis. "Het is vooral belangrijk dat er zo min mogelijk stof in huis is, dus stofzuigen en dweilen is essentieel", vertelt Jan Willem.

VOORGESPREK

Ik had een eigen bedrijf/restaurant met mijn ex-vriend. Ik moest stoppen met het restaurant en ik

had geen opleiding en was wat ouder. Toen rondgekeken wat allemaal de opties waren voor mijn

leeftijd, rond de 30 en zonder opleiding. Als je naar banen zocht toen waren er niet veel opties. Zo

thuiszorg tegengekomen. Nu doe ik het werk al sinds 1990/92 dus al 30 jaar en het bevalt mij goed.



De veelzijdigheid spreekt me aan in het werk als thuishulp. Je moet een kameleon zijn. Je kan in de

ochtend bij een ex-dakloze langskomen waar je vooral puin moet ruimen en daarna in de middag bij

iemand zijn die juist weer smetvrees heeft. Je moet je makkelijk aan kunnen passen aan de

verschillende soorten cliënten. Als ik voor het eerst bij een client kom, begin ik meestal met

‘schoonmaken kan ik niet’, maar ik ben wel heel gezellig. Ik kan wel schoonmaken maar ik ben beter

in puinruimen,

Sommige klanten willen het liefst de hele dag door kletsen, veel klanten vinden dat sociale contact

juist fijn.

Dat vind ik leuker dan het poetsen, veel cliënten kijken uit naar je komst, dan zien ze toch

even iemand in het echte leven die ze dan ook goed kennen. Face to face is toch anders dan de

telefoon. Je bent vaak ook het enige aanknopingspunt, dat kan zwaar zijn maar ik vind dat ook wel

echt belangrijk. De reden dat ik het al die jaren heb volgehouden is de dankbaarheid van de klanten.

Ze kijken vaak de hele dag tv en dan is het fijn als jij even langskomt. Sommige leven daar echt van

op.



Met Danielle (mevrouw Walst) heb ik een hele goed band. Het is helaas wel een vrouw met slechte

gezondheid. Ze heeft copd, en longkanker gehad. Een long is verwijderd en ze is snel moe, dus veel

bezoek kan wel te veel voor haar zijn. Het gebeurt regelmatig wel dat ze opgenomen wordt, voor

een dag of 1 of twee. Het is fijn om bij haar te werken, eerst even koffie doen, glaasjes wat er, we

praten de week door, dan ga ik aan de slag, Ik voel me als een kind aan huis.

Ik ga elke woensdag langs, en dan 2,5 uur, vanaf 11:00 uur.



Wanneer ik binnenkom is het eerst even een praatje maken hoe het met haar is. Zij een bakje koffie

en ik een water. Dan bespreken we van alles, hoe is het met haar gezondheid, hoe was haar week,

echt van alles en nog wat. Ze heeft ook andere contacten gelukkig, ze is niet zo eenzaam als andere

cliënten. Ze heeft buren en vrienden die nog langskomen. Die spreek ik ook af en toe, ik heb ook die

telefoonnummers. Dat is vooral handig als ze opgenomen is, dan weet ik dat ze daar is.



Op een gegeven moment moet ik het gesprek afkappen anders zitten wij wel een uur te praten

samen. Dan ga ik schoonmaken, ik vraag aan haar wat er nodig is in huis, maar ze vindt het moeilijk

om mij echt taken te geven. Maar het is vooral belangrijk dat er zo min mogelijk stof in huis is, dus

stofzuigen en dweilen is erg belangrijk, en dan doe ik nog de badkamer. Soms een keer de ramen of

soms een keer het keukenkastje, dat is afhankelijk van de tijd die ik over heb. Ze krijgt gelukkig ook

hulp in het huis van haar vrienden en buren.



Ze heeft een moeilijke tijd achter de rug, vlak na uitbraak corona is ze haar man verloren. Ook is haar

conditie/gezondheid slecht en ze zou het liefst alles in huis zelf nog doen. Maar ze staat ondanks dat

nog positief in het leven. Het glas is altijd halfvol bij haar.



Ik ben zelf een open boek. Als ik voor het eerst bij een client kom, vertel ik meteen over mijn vriend,

en dat hij in België woont. Ook vertel ik over mijn hobby als dragqueen, ik ben “Miss Baksel”. De

meeste klanten heb ik een poloraid foto van mij gegeven als dragqueen. Die staat meestal

pontificaal, ergens op de vensterbank of de keukentafel. Heb een goede band met al mijn vaste

klanten. Met Danielle praat ik veel over persoonlijke dingen, bijv, dat ze haar partner mist en die

genegenheid. Onze gesprekken gaan verder dan het weer. Je moet een luisterend oor zijn. Maar ik

wil het ook van twee kanten laten komen. Zelf open zijn dat helpt met de openheid aan de kant van

de cliënten. Vroeger gebeurde het weleens dat klanten en medewerkers uit elkaar werden gehaald

als ze te close werden, je mocht ook je telefoonnummer niet geven. Maar dat is nu wel soepeler

geworden en ik hou wel ergens een afstand. Maar we zijn wel open naar elkaar. Als een klant moet

huilen dan ga je niet zeggen, nee sorry ik moet nu echt gaan schoonmaken. Daarvoor werk je ook

niet als thuishulp.

Ik werk 16 uur per week als thuishulp, 4 dagen per week, en dan 1,2 klanten per dag.

Ik werkte hele dagen, 30 uur per week maar moest naar halve dagen. Ik ben 50% afgekeurd nadat ik

een paar geleden een hartoperatie heb gehad. Het is intensief werk dus fulltime had ik ook niet

volgehouden. Als je bij wijze van spreke 4 klanten op 1 dag hebt dan moet je 4x stofzuigen, 4x

dweilen etc. Ook kan van klant en klant reizen fysiek zwaar zijn. Ze kunnen ook allemaal in

verschillende buurten wonen. Mentaal soms ook intensief werk. Je hoort af en toe heftige verhalen,

of je bent cliënten aan het troosten. Op het begin kon dat wel pittig zijn, dan kon ik thuis zitten en

denken ‘ah die mevrouw zit alleen met kerst” maar daar kan je je uiteindelijk niet te veel van

aantrekken anders hou je het werk niet vol.

Van de personeelstekorten merk ik niet heel veel, wij doen onze eigen planning met vaste klanten. Ik

weet wel dat er tekorten zijn natuurlijk en ik wil graag dat meer mensen dit werk gaan doen. Van de

centrale planning krijg ik ook regelmatig mailtjes of we kunnen invallen of andere cliënten kunnen

helpen. Sommige cliënten krijgen weken geen zorg omdat er niemand kan of er gewoon echt

niemand is. Dat is wel erg natuurlijk.