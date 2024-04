De werelden van Yvonne en Wim komen samen in Zorg voor Elkaar

In het programma Zorg voor elkaar laten we de bijzondere band zien tussen Amsterdamse huishoudelijke hulpverleners en hun cliënt. In de vierde aflevering van de serie staan huishoudelijke hulp Yvonne Tilburg (61) en Wim Janzen centraal (71).

AT5

Door een langdurige chemokuur heeft Wim hulp in huis nodig. Daarom komt Yvonne sinds twee jaar bij hem thuis om te helpen in de huishouding. Wanneer Yvonne binnenkomt zit Wim al klaar met een kopje thee. Wim vertelt honderduit en gelukkig biedt Yvonne graag een luisterend oor. "Ik luister er lekker naar. Hij weet veel van dingen. Ik hou ervan, ik ben één en al oor."

Wederzijds respect Wanneer Yvonne aan het werk gaat zet Wim de tv aan. Actualiteitenprogramma's zijn Wims' favoriet, weet ze inmiddels. "Zit 'ie lekker zijn politiek te kijken", zegt ze lachend. "Dat vindt hij prachtig." Yvonne is Jehova's getuige en is vanuit haar geloof niet bezig met politiek. Maar de twee praten er wel met elkaar over en ze leert van Wim, "de wijze man", grapt ze. Wim is zelf niet gelovig, maar ondanks hun verschillen werken ze goed samen. "Er komen twee werelden samen. Dat maakt het fascinerend", legt hij uit. Yvonne voegt daaraan toe. "We respecteren elkaar." Het geloof speelt voor Yvonne een belangrijke rol in haar werk. "Vanuit het geloof heb ik geleerd dat je 100% moet geven voor het werk."

Quote "Als iedereen zich zou opstellen als Yvonne, dan zou de wereld er beter uitzien" Wim Janzen

Ze is een harde werker, ziet ook Wim. "Petje af voor haar. Ze doet soms wel twee of drie klanten per dag." Hij vindt haar kijk op werk mooi. "Als iedereen zich zou opstellen als Yvonne, dan zou de wereld er beter uit kunnen zien", voegt hij toe.