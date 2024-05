AMC zoekt vrouwen die erotische films willen kijken: "We weten nog niet goed hoe de clitoris zwelt"

Hoe verandert de clitoris in staat van opwinding? Dat is wereldwijd nog niet precies bekend, maar daar komt binnenkort verandering in. In het AMC is afgelopen maanden een nieuw onderzoek gestart. Daarbij wordt met behulp van een MRI-scan de zwelling van de clitoris gemeten bij het kijken van een erotische film. Ook wordt er gekeken of dit verschilt bij vrouwen voor en na de menopauze. Om het onderzoek af te ronden worden er deelnemers gezocht.

"Er zijn wel studies gedaan, maar onder een zeer kleine groep vrouwen," vertelt Stephanie Both. Vanuit het AMC doet de seksuoloog en psycholoog het onderzoek naar de zwelling van de clitoris. Doordat de huidige onderzoeken onder een kleine groep deelnemers is gedaan, is volgens Both nog niet exact bekend hoe de zwelling optreedt. "Eigenlijk is het pas sinds de jaren 90 dat de anatomie goed in kaart is gebracht. We hebben nog heel weinig onderzoek naar hoe de clitoris zwelt. Net als bij een man een erectie ontstaat, zit er ook zwelweefsel in de clitoris," zo vertelt Both.

AT5

Dat het onderzoek van belang is, bevestigt Design Researcher Nienke Helder. De uitkomst van onderzoek gaat zij vertalen naar een animatie. Helder vertelt met een ge-3D-printe clitoris in haar hand: "Dit is eigenlijk een cartoonversie van hoe de clitoris eruit ziet. We willen een realistische tekening maken."

Quote "Dit is eigenlijk een cartoonversie van hoe de clitoris eruit ziet. We willen een realistische tekening maken." Nienke Helder - Design Researcher

Een van de vrouwen die heeft meegedaan aan het onderzoek is Sandra Zaal. "Ik vind het belangrijk dat er meer bekend wordt over de clitoris. Voor het onderwijs, eigenlijk van jongs af aan, maar ook voor de wetenschap en de maatschappij." Zaal is zelf ook seksuoloog en ziet in de praktijk waarom het nodig is. "Ik merk dat er nog heel veel misverstanden zijn. Mensen denken dat alleen het knopje van de clitoris bekend is, maar weten niet wat er allemaal nog achter in je lijf zit."

Orgasmekloof Met de animatie wil Helder ervoor zorgen dat de resultaten zich kunnen verspreiden. "Het is voor mensen dan makkelijker om te begrijpen waarom opwinding bij vrouwen zo belangrijk is. Dat is nog hard nodig, want we hebben nog steeds te maken met een orgasmekloof. Dat betekent dat mannen in een heteroseksuele relatie vaker klaarkomen dan vrouwen." Ze hoopt met de animatie een bijdrage te leveren aan het dichten van de orgasmekloof. "Ik hoop dat de animatie zoveel mogelijk verspreid gaat worden, dus hij wordt vrij toegankelijk. Zodat iedereen die enthousiast is over dit onderwijs, erbij kan."

MRI Scan - AT5

In totaal zullen 24 mensen deelnemen aan het onderzoek. Deelnemers van het onderzoek krijgen tijdens MRI-scan een erotische film te zien. Door vragen over de beleving van opwinding en scans rondom het bekkengebied, gaan de onderzoekers de zwelling van de clitoris meten. "Uit die beelden kunnen we de structuur van de clitoris traceren en dan kunnen we gaan kijken of tijdens seksuele opwinding het volume van de clitoris toeneemt", vertelt Both. "We zijn ook heel benieuwd naar de resultaten of dat verschilt bij vrouwen voor en na de menopauze."

Deelnemers gezocht Voor de doelgroep postmenopauzale vrouwen is het AMC nog op zoek naar deelnemers, zo vertelt Both. "We zoeken vrouwen van 45 jaar of ouder, die minstens 1 jaar niet meer menstrueren, met een heteroseksuele oriëntatie. Dit heeft te maken met het filmmateriaal dat in het onderzoek gebruikt wordt. Vrouwen dienen minimaal een half jaar een relatie te hebben." Het onderzoek duurt 3 uur en zal plaatsvinden in het AMC. Vrouwen die geïnteresseerd zijn kunnen contact opnemen via het mailadres [email protected].

Heb je een (anonieme) tip, ervaring of informatie die je graag zou willen delen? Klik hier om rechtstreeks contact op te nemen met journalist Roos Gerritsen of mail naar [email protected].