Clublegende Valentin Verga stopt na 17 jaar Amsterdam met hockeyen

Na 17 jaar spelen bij de Amsterdamse Hockey & Bandy Club, kortweg Amsterdam, stopt Valentin Verga ermee, Aan het einde van dit seizoen neemt de hockeyer afscheid van het Heren 1-team van de club. De 34-jarige Verga, die in 2007 als 18-jarige jongen van hockeyclub Almere naar AH&BC kwam, was zeer succesvol bij zijn club en bij het nationale hockeyteam.

Verga werd bij Amsterdam twee keer landskampioen, in 2011 en 2012, Daarnaast speelde hij 193 keer voor Oranje. Hij deed mee bij twee Olympische Spelen, met een zilveren medaille in 2012 en een 4e plaats in 2016.

"Aanstaande zondag zal Verga zijn laatste thuiswedstrijd spelen in het Wagener Stadion, een moment dat zeker emotioneel zal zijn voor hem en de fans" vertelt Marc Staal, voorzitter van AH&BC. "Zijn toewijding en passie voor het spel hebben hem tot een legende van AH&BC gemaakt, en we zijn hem eeuwig dankbaar voor zijn bijdragen aan onze club."

Na 17 seizoenen staat de teller van Verga op 91 doelpunten voor AH&BC. Zijn eerste doelpunt voor Amsterdam maakte hij op 2 maart 2008 thuis tegen Laren. Tegen 'buurman' Pinoke scoorde hij het vaakste: 9 keer.

In september krijgt Verga een speciale afscheidswedstrijd van zijn club.