Benjamin Fro sliep bij Süskindbrug ter inspiratie voor gedicht bij Stille Tocht

Een van de laatste woorden die te horen zijn voorafgaand aan de Stille Tocht op Dodenherdenking komen van Benjamin Fro. Hij is rapper en spoken word artiest en zal een gedicht voordragen over verzet en herdenken. "Het goede doen wordt niet altijd met applaus en gejoel ontvangen."

Ter inspiratie sliep hij een nachtje in het brugwachtershuisje naast de Walter Süskindbrug. Als medewerker van de Hollandse Schouwburg heeft hij honderden Joodse kinderen helpen ontsnappen. Süskind was een inspiratie voor zijn gedicht. "Bij leven heeft hij nooit erkenning gekregen voor wat hij heeft gedaan. Daar leer ik van."

Benjamin had ook de stad en zijn familie in zijn achterhoofd tijdens het schrijven. "Mijn grootouders zijn ook vervolgd in de Holocaust. Daar sta ik bij stil. En ik sta stil bij de geschiedenis van deze buurt. Ik ben opgegroeid als Joodse jongen in een buurt waar nauwelijks meer Joden wonen", vertelt hij. Maar hij denkt niet alleen aan de geschiedenis. "Ik sta stil bij de misdaden tegen de menselijkheid die nu worden begaan. En hoe we daar iets aan kunnen en moeten doen", vertelt hij.