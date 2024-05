Ajax-supporter 'Boer Lola' (70), die ooit zijn koeien meenam naar de Arena, overleden

Ajax-supporter Aart van Schaik, beter bekend als 'Lola', is vandaag op 70-jarige leeftijd overleden. De melkveehouder was als F-sider van het eerste uur een bekende naam binnen de harde kern van Ajax. Hij was al langere tijd ziek.

De in Diemen opgegroeide Lola ging vanaf 1968 naar Ajax en liep dus al even mee toen de F-side in 1976 werd opgericht. In 1984 was hij één van de oprichters van het eerste supportershome in de Meer, waar hij ook bestuurslid werd. Daar stopte hij pas in 2020 mee, toen de supporters een nieuw thuis in de Arena kregen.

Lola dankte zijn bijnaam aan zijn bos haar, die andere supporters deed denken aan Lola-afwasborstels. Als melkveehouder die op de VVD stemde had hij een andere achtergrond dan de meeste mensen in vak F. "Ik ben zelf boer, dus ik zing nooit mee als er 'boeren, boeren, boeren' wordt gezongen", vertelde hij in 1999 in een supportersmagazine.

Clara en Marta

Eén keer nam Lola zijn koeien mee naar de Arena. Dat gebeurde in 2001, toen hij samen met een paar andere supporters aandacht wilde vragen voor de erbarmelijke staat van de grasmat in het stadion. Marta 5 en Clara 19 werden in een aanhanger met een smoes het stadion binnengesmokkeld.