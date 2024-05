Grote kans op buien tijdens Dodenherdenking, paraplu's niet toegestaan op de Dam

De wegversperringen, waardoor de 10.000 mensen die zich eerder hebben aangemeld heen moeten, werden gistermiddag al neergezet. De entrees staan op het Damrak, het Rokin en de Paleisstraat. Welke entree je als bezoeker moet hebben, hangt af van de plek die je bij de reservering hebt uitgekozen.

De kans is klein dat het vanavond droog blijft tijdens de herdenking. In de loop van de middag trekt een zone met enkele buien noordwaarts over het land, meldt Weeronline. De meest pittige buien zijn halverwege de middag aanwezig. Rond 20.00 uur wordt de meeste en felste regen in Noord-Holland verwacht. Paraplu's, maar ook borden en vlaggen, mogen niet worden meegenomen naar de Dam.

Extra maatregelen

Vanwege 'toegenomen spanningen in de maatschappij', met name als gevolg van het conflict tussen Israël en Hamas, heeft de gemeente besloten om een uitgebreide noodverordening in het leven te roepen. Daarin staan extra regels waar mensen die naar de Dam komen zich aan moeten houden. De noodverordening geldt tussen 15.00 en 21.30 uur.

De belangrijkste regel is dat alleen mensen die zich aangemeld hebben de herdenking kunnen bijwonen. Dat kon tot dinsdag, toen duidelijk werd dat alle beschikbare plekken vergeven waren. Er worden maximaal 10.000 mensen toegelaten bij de Nationale Herdenking, de helft minder dan voorgaande jaren.