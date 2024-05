Man die spandoek wilde laten zien tijdens twee minuten stilte door politie aangehouden

De politie heeft een man vlak voor het twee minuten stilte-moment aangehouden en weggeleid van de Dam. Volgens een woordvoerder van de politie haalde de man een spandoek tevoorschijn die hij wilde laten zien. Het spandoek was niet gerelateerd rond het conflict tussen Israël en Hamas.

Net voordat de twee minuten ingingen haalde de man het spandoek tevoorschijn. Politieagenten wisten de man weg te leiden van de Dodenherdenking en vervolgens aan te houden. Volgens de politie verstoorde de actie niet de stilte.

Wat er precies op het spandoek stond dat de man wilde laten zien, kan de politie nog niet zeggen. Wel laat de woordvoerder weten dat het niet om een uiting ging rond het conflict tussen Israël en Hamas. Voor de rest verliep de Dodenherdenking rustig.

41-jarige man aangehouden

Eerder vandaag hielde de politie een man van 41 jaar aan vanwege opruiende berichten op sociale media rond de Nationale Dodenherdenking op de Dam. Volgens de politie gingen die berichten onder andere over het verstoren van de herdenking.

De Telegraaf schrijft dat het zou gaan om de in Amsterdam geboren Rachid El Ghazaoui, beter bekend als rapper Appa. "Er is geen perfecter moment om de schreeuw van de genocide in Gaza te laten horen dan 4 mei tijdens de dodenherdenking", zou de rapper op Instagram hebben geschreven volgens de krant.