Voor de 30e keer het Bevrijdingsconcert vanaf de Amstel: "Dankbaar voor deze locatie"

Een week lang wordt er al opgebouwd en vanavond is het zover: Voor de dertigste keer het bevrijdingsconcert vanaf de Amstel. Nienke Majoor van het Comité 4 en 5 mei, zit al twintig in de organisatie en kijkt ook weer uit naar deze editie: "We willen het elk jaar mooier, beter en leuker maken."