Uitbreiding elektriciteitsnetwerk Zuidoost: "We moeten 1600 km aan elektrakabels aanbrengen"

In Amsterdam Zuidoost komen veel nieuwe woningen en bedrijven. Om alle nieuwe woningen en bedrijven van voldoende stroom te kunnen voorzien, moet het lokale elektriciteitsnet verzwaard worden. In Het Verkeer spreken we omgevingsmanager Stefan Dorrestein over de werkzaamheden.

Deze week zijn de werkzaamheden naast de Holterberweg ter hoogte van de Laarderhoogtweg begonnen. "We zijn vandaag bezig met het uitvoeren van ondergrondse boringen", vertelt Dorrestein. "Daarnaast breken we op diverse plekken het asfalt open." Het werk wordt niet alleen overdag uitgevoerd. "We doen het oversteken van het asfalt 's nachts", legt Dorrestein uit. "Dit omdat we het verkeer zo min mogelijk willen hinderen."

Voor voetgangers en autoverkeer is er weinig veranderd, maar fietsers merken wel wat van de werkzaamheden. "Ik kan niet over het fietspad fietsen, dus dat is niet handig", vertelt een man. "Ik moet nu omfietsen, dat merk ik vooral", geeft een vrouw aan.

Het elektriciteitsnet Door de komst van veel nieuwbouw in de wijk wordt de druk op het elektriciteitsnet groter. Door de grote vraag aan stroom moeten nieuwe kabels in de grond worden gelegd. "Tot 2050 moeten wij 1600 km aan elektrakabels onder de grond aanbrengen", geeft Dorrestein aan. Om stroom veilig in huizen te krijgen zijn niet alleen kabels nodig, maar ook elektriciteitshuisjes. In een elektriciteitshuisje wordt de hoogspanning die door de elektrakabel loopt (3 tot 50 kilovolt) omgezet naar laagspanning van 230 volt. Op deze manier kan iedereen zijn apparaten veilig aansluiten op het stroom. "We moeten ook 2600 elektriciteitshuisjes door de hele stad plaatsen", vertelt Dorrestein.

Omleidingen worden met borden aangegeven en verkeersregelaars loodsen het verkeer langs de werkzaamheden. De boringen zijn half mei klaar. "Maar er is nog veel werk te verrichten dus je blijft ons in de buurt zien" sluit Dorrestein af.