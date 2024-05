Gasmaskers, rennende ME'ers en politiehonden: Rokin werd in razend tempo ontruimd

Pro-Palestinademonstranten hebben vanavond urenlang op het Rokin gestaan. Pas rond 21.45 uur, nadat er met ammoniak gegooid was, kreeg de politie toestemming van de driehoek om het Rokin leeg te vegen. Dat gebeurde vervolgens in een paar minuten.

Rond 19.00 uur kreeg AT5 al de eerste berichten binnen over dat er demonstranten op het Rokin stonden. Waarschijnlijk stonden ze er toen al een tijdje. Op het Rokin stonden GVB-bussen die bedoeld waren voor het vervoer van de aangehouden demonstranten.

Banden leeg

Andere activisten probeerden dat te voorkomen. Ze gingen voor de bussen staan, zodat de GVB-chauffeurs niet verder kunnen. Ook hebben de demonstranten de banden van bussen leeg laten lopen en hebben ze de bussen beklad.

De ME zette niet lang na 19.00 uur al zogeheten aanhoudingseenheden, ME'ers die vaak in burger werken maar soms ook een zwarte politiejas dragen, in. Ook stonden er politiehonden op linie. Toch bleven de activisten staan.

Ammoniak

Rond 21.45 uur gooide een van de pro-Palestijnse activisten een fles ammoniak in het gezicht van een ME'er. Kort daarna mocht de Mobiele Eenheid de straat schoonvegen. Dat ging in een paar minuten, mede dankzij de politiehonden, in een paar minuten.

Sommige ME'ers droegen gasmaskers, maar het lijkt er niet op dat er op grote schaal traangas gebruikt is. Korte tijd na het leeg vegen van het Rokin keerde de rust terug. Uiteindelijk zijn er vandaag 32 activisten opgepakt.