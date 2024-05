Ravage op Binnengasthuisterrein na bezetting door pro-Palestina-activisten

De pro-Palestina-activisten die gisteren panden van de UvA in gingen op het Binnengasthuisterrein hebben daar voor veel schade gezorgd. Ze hebben onder meer met graffiti allerlei leuzen gespoten.

De UvA deed toen nog geen aangifte en de driehoek (burgemeester, hoofdcommissaris van politie en hoofdofficier van justitie) vond ontruimen in het donker daarnaast te gevaarlijk. Vanmiddag vond er wel een ontruiming plaats .

Dat is te zien op foto's en beelden die AT5 na de ontruiming kon maken. De activisten hadden het pand gisteren aan het begin van de avond bezet .

Uiteindelijk zijn er 32 aanhoudingen verricht, onder meer vanwege vernieling. Buurtbewoners zijn niet te spreken over de actie van de pro-Palestijnse studenten. Een van hen vroeg de activisten of ze dit normaal vonden. "Kijk even. Wat denk je dat het allemaal gekost heeft?"