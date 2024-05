Vijf uur lang confrontaties tussen ME en activisten: kijk live-uitzending hier terug

AT5 was vanmiddag en vanavond vijf uur lang bij de ontruiming van het Binnengasthuisterrein en de daarop volgende gevechten tussen de Mobiele Eenheid en pro-Palestijnse activisten. Kijk de uitzending hieronder terug:

Rond 17.00 uur begon de actie. Na een drie keer vorderen probeerden ME'ers de activisten weg te krijgen bij de verschillende barricades. De pro-Palestijnse demonstranten verzetten zich daartegen. Ze spoten met brandblussers op de agenten en gooiden met stenen.

De ME deelde ook klappen uit. Verschillende demonstranten werden opgepakt. Met shovels werden de barricades verwijderd. Daarna verplaatste een groot deel van de activisten zich naar het Rokin, waar ze GVB-bussen die bedoeld waren voor het arrestantenvervoer blokkeerden. De politie kwam er verschillende keren in actie, maar activisten bleven in de buurt staan.

Op het Rokin gooiden de demonstranten met stenen en flessen ammoniak. Rond 21.45 uur greep de politie op zo'n manier in dat de activisten wel moesten vertrekken. Daarna stonden de activisten nog even op het Rembrandtplein, maar de rust keerde al snel terug.