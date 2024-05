Van 2 maanden cel tot vrijspraak voor UvA-demonstranten vanwege geweld tegen politie

De drie eerste demonstranten die vorige week geweld tegen de politie zouden hebben gebruikt tijdens de demonstraties en bezetting van de Roeterseilandcampus en het Binnengasthuisterrein verschijnen vandaag voor de rechter. Via een 'snelrechtszaak' horen zij direct hun straf. Eén van de demonstranten wordt vrijgesproken, één van de demonstranten krijgt twee maanden celstraf. De derde zaak wordt uitgesteld.

AT5

Toby B. (22), Hamza A. (33) en Simeon H. (30) komen vandaag apart van elkaar voor de rechter wegens demonstraties op de Universiteit van Amsterdam (UvA) begin vorige week. Bij de bezettingen van het Roeterseiland en het Binnengasthuisterrein gebruiken zij - volgens het Openbaar Ministerie - geweld tegen de politie door te gooien en slaan met stokken, vuurwerk, paraplu's en stenen. De rechter ziet voor één van de demonstranten nu een redelijk bewijs voor het slaan met een paraplu. Zo'n vijfentwintig mensen zijn vandaag aanwezig in het publiek om de demonstranten te steunen. "Uw fanclub", zo noemt de rechter het publiek. Vergissing bij aanhouden Bij de drie zaken staat vergissing in identiteit centraal. Toby B. wordt schuldig bevonden van het slaan met punten van een paraplu. Agenten hadden hem constant in het zicht en daarna is B. aangehouden. Ook videobeeld is bewijsmateriaal. Advocaat Jaantje Kramer staat vandaag zowel Toby B. als Hamza A. bij. Kramer pleit vandaag voor het uitstellen van de behandeling tegen B. De advocaat had naar eigen zeggen te weinig tijd om voor te bereiden en de camerabeelden - die tijdens de zitting worden laten zien - zijn op verschillende manieren te interpreteren. "Er waren meer mensen die onherkenbaar waren, misschien is daar wel een vergissing in gemaakt", zo zegt Kramer. Bekijk hieronder fragmenten uit de zitting tegen één van de demonstranten

AT5

Hamza A. wordt, in tegenstelling tot de eis van drie maanden van het OM, vrijgesproken door de rechter. Aan de hand van beelden die in de rechtszaal worden getoond is te zien dat er iemand naast A. staat die met stenen gooit, niet A. zelf. A. neemt zelf ook het woord: "Ik was vooral bezig met de barricade overeind houden toen de shovel kwam. Ik had niet verwacht dat het er zo aan toe zou gaan, ik heb geen moment agenten pijn willen doen." Volgens de rechter was er te veel chaos op de avond zelf en stonden de agenten die hebben verklaard te ver weg om met zekerheid te zeggen dat A. met stenen gooide.

Quote "Hij heeft de sfeer versterkt om over te gaan tot verzet en geweld" officier van justitie over één van de UvA-demonstranten

De derde demonstrant Simeon H. wordt bijgestaan door advocaat Krit Zeegers. Zij pleiten voor het aanhouden van het onderzoek en daarmee uitstel van de behandeling. Zeegers noemt de zaak te complex voor deze snelle afhandeling. "Mijn cliënt ontkent en zegt nooit gewelddadig te hebben gehandeld." Daarbij vraagt zijn advocaat zich af hoe 'slaan op de helm van een ME-er' tot zwaar geweld kan worden gerekend. Er moeten volgens de advocaat meer getuigen worden gehoord. Her verzoek wordt toegekend, de zaak zal later worden behandeld.

Het snelrecht houdt in dat eenvoudige zaken snel worden behandeld. Dit kan worden toegepast wanneer verdachten nog vastzitten, het onderzoek snel is afgerond en het voor alle partijen duidelijk is dat het strafbaar feit makkelijk te bewijzen is.

De officier van justitie eist voor A. en B. drie maanden cel. Het OM over één van de demonstranten: "Hij heeft de sfeer versterkt om over te gaan tot verzet en geweld." Volgens hen is in de afgelopen anderhalve week al te zien dat dit soort gedrag door grote groepen wordt herhaald bij andere demonstraties. Ook vandaag nog is een verdachte langer vastgehouden door het OM die afgelopen maandag demonstreerde op het Roeterseiland. Bekijk hieronder de reactie van demonstrantenadvocaat Jaantje Kramer

AT5

"Het recht op demonstratie is niet onbeperkt", zegt de rechter. "De rechtbank realiseert zich dat voorzichtig om moet worden gegaan met demonstranten", stelt ze. "Het politiegeweld is in proportie met het demonstratierecht." Ze benadrukt dat mensen die geweld plegen het vaak verpesten voor vreedzame demonstranten. Toby B. krijgt dus twee maanden gevangenisstraf opgelegd, met aftrek van de al gezeten anderhalve week. "Uw gedrag had niets te maken met vreedzaam demonstreren. Het is respectloos." Van de groep demonstranten die in het publiek aanwezig waren, wachten een paar op hun vrijgelaten mededemonstrant: "Ik weet niet welke boodschap justitie hiermee wil afgeven, want één vrijspraak en één celstraf dat had ik niet verwacht", vertel één van hen. "Ik denk dat dit niet werkt, want hierom gaan mensen alleen meer demonstreren denk ik." Er zitten nog drie andere demonstranten vast. Hoeveel van hen uiteindelijk écht voor de rechter moeten verschijnen is nog onduidelijk, dat weet het OM pas als alle onderzoeken zijn afgerond.