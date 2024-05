Deel aandeelhouders Ajax vraagt extra onderzoek naar Mislintat en transfers

Dat meldt De Telegraaf. De bezorgde aandeelhouders hebben door een advocaat een brief van 20 pagina's laten sturen. "Ajax NV struikelt nu al ruim twee jaar van incident naar incident", staat er volgens de krant in de brief. "De directie en de raad van commissarissen zijn tot nu toe niet in staat deze negatieve keten te doorbreken."

Ze willen bijvoorbeeld dat het rapport naar het handelen van Mislintat, waarin stond dat er geen aanwijzingen zijn voor belangenverstrengelingen, openbaar wordt. Ook vragen ze of Ajax van plan is om aanvullend onderzoek te doen naar 'belangenverstrengeling en onregelmatigheden in de Periode Mislintat'.

Op 24 september werd Mislintat ontslagen als technisch directeur vanwege een gebrek aan draagvlak binnen de organisatie. Ruim een half jaar na het ontslag volgde het rapport, maar deze groep aandeelhouders twijfelt dus aan de conclusies.