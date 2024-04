Geen aanwijzingen voor belangenverstrengeling Sven Mislintat als technisch directeur Ajax

Uit het onderzoek dat Ajax heeft laten uitvoeren over directeur Sven Mislintat als technisch directeur komt naar voren dat er geen aanwijzingen zijn voor belangenverstrengelingen tijdens transfers van de Duitser in zijn periode bij de club. Wel kunnen er vraagtekens worden geplaatst bij de handelwijze van de Duitser.

Op 24 september werd Mislintat ontslagen als technisch directeur vanwege een gebrek aan draagvlak binnen de organisatie. Over zijn werkwijze werd veel gesproken en bovendien kwam er een mogelijke belangenverstrengeling bij de transfer van linksback Borna Sosa op Deadline Day naar boven. Mislintat kocht via een Duits zaakwaarnemerskantoor, dat aandelen bezit in een privébedrijf van hemzelf, de Kroatische speler. Ajax besloot daarom om een onderzoek te laten uitvoeren.

Ruim een half jaar na het ontslag van de Duitser zijn de conclusies er. "Er is geen formele situatie van belangenverstrengeling geconstateerd inzake de transfer van Sosa. Evenmin is bij de andere inkomende transfers belangenverstrengeling vastgesteld", concludeert de raad van commissarissen van Ajax op basis van het rapport.

Vraagtekens bij handelwijze

Wel kunnen er vraagtekens worden geplaatst bij de handelwijze van de Duitser tijdens de afgelopen transferzomer. "Onder meer het feit dat hij in enkele gevallen de door een tussenpersoon voorgestelde vraagprijs voor een transfer accepteerde zonder daarover rechtstreeks namens Ajax in onderhandeling te treden met de betreffende club." Echter is er geen grond voor aansprakelijkheid en wordt er geen boete gevorderd tegen Mislintat voor de mogelijke schending van zijn arbeidsovereenkomst.

Ajax heeft een 'protocol belangenverstrengeling' opgesteld, waardoor er punten zijn opgenomen van mogelijke belangenverstrengeling bij de leden van de directie en de Raad van Commissarissen. Ook is er binnen de RvC een Integriteitscommissie ingesteld.