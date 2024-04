Ajax-mislukkeling Mislintat lijkt weer aan de slag te gaan bij Dortmund

Opmerkelijk nieuws uit Duitsland. Sven Mislintat lijkt toch echt terug te keren bij zijn oude club Borussia Dortmund. Vorige week gingen de geruchten al en dit weekend schrijven verschillende Duitse mediabedrijven ook dat hij naar Dorrtmund gaat. Mislintat werkte eerder tussen 2009 en 2017 in verschillende functies bij de Bundesliga-club. Bij Ajax was zijn carrière aanzienlijk korter en wordt hij gezien als een grote mislukkeling. Daarom zijn er in Amsterdam wel wat gefronste wenkbrauwen over zijn terugkeer bij de Duitse topclub.

De directie van Ajax stuurde Mislintat na een paar maanden de laan uit. De reden voor zijn ontslag was een 'gebrek aan breed draagvlak binnen de organisatie'. Mislintat kwam onder vuur te liggen nadat bleek dat hij een aankoop deed via een zakenrelatie uit Duitsland. Het zou gaan om een aandelentransactie in Mislintats bedrijf Matchmetrics GmbH, een commercieel datasysteem voor het scouten van voetballers.

Samen met vier anderen richtte Mislintat deze onderneming op en verdeelde de aandelen gelijk. Vijf weken na Mislintats start bij Ajax zou die verhouding zijn veranderd en werd Mislintat met 35 procent grootaandeelhouder.

Daarnaast werd ook al snel duidelijk dat een heel aantal van zijn aankopen niet de gewenste topspelers zijn en dat de een na de andere 'sterkhouder' vertrok bij Ajax. Met als gevolg het rampseizoen waarde club nu inzit.

Ondanks het snelle ontslag bij Ajax ziet zijn oude club blijkbaar genoeg aanknopingspunten voor een nieuw dienstverband. De huidige algemeen directeur, Hans-Joachim Watzke, gaat vanaf komende zomer met pensioen. Eind afgelopen maand leek Mislintat al in beeld te zijn bij zijn oude club en nu zou Mislintat in een vergevorderde onderhandeling zitten met de club voor de rol van sportief directeur, meldt Sky. Maar volgens de Duitse zender zou hij ook nog technisch directeur kunnen worden.

Belangenverstrengeling

Mislintat werd in mei 2023 aangesteld als technisch directeur bij Ajax. Eén van zijn eerste acties was het aanstellen van Maurice Steijn als trainer. In zijn periode als directeur gaf Mislintat tussen de 100 tot 115 miljoen euro uit aan twaalf aanwinsten. Maar de gewenste resultaten bleven uit.

Na de transferperiode kwam naar buiten dat Ajax een onderzoek was gestart naar de Duitser wegens belangenverstrengeling. Het ging om de transfer van Borna Sosa. Mislintat werd na de gestaakte Klassieker tegen Feyenoord (september 2023) ontslagen. Een kleine maand later moest ook Steijn het veld ruimen als hoofdtrainer van de Amsterdammers.