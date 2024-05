Dit is (waarschijnlijk) de nieuwe filosofische coach van Ajax

Na de vastgelopen onderhandelingen met de Engelsman Graham Potter geldt Farioli als topkandidaat voor de Amsterdammers. Officieel heeft Ajax nog niets naar buiten gebracht over zijn komst, maar een akkoord lijkt dichtbij.

'Beetje saai'

De Franse journalist Corentin Marabeuf, van de krant Côte d'Azur, volgde Farioli dit seizoen op de voet bij OGC Nice. "Het is een charismatische en zeer kalme man", vertelt hij vanuit Frankrijk. "Ook is hij sterk in de communicatie."

Klinkt als een prachtige match met Ajax, maar Corentin heeft ook nieuws waar Ajaxfans minder blij mee zullen zijn. "Zijn spel is soms een beetje saai en verdedigend", vertelt hij.

Keeperstrainer

De geboren Toscaan voetbalde zelf nooit op hoog niveau, maar werkte zich door verschillende posities steeds verder omhoog in de voetbalwereld. Hij was onder meer keeperstrainer in Qatar en trainde later in Italië de doelmannen van de Benevento (derdeklasser) en Sassuolo (Serie A). Bij die clubs trok hij de aandacht van de Italiaanse coach Roberto De Zerbi, die nu de succestrainer van Brighton is.

Later werd Farioli zelf dus ook hoofdcoach. Hij begon in Turkije bij Alanyaspor en Fatih Karagümrü en is nu de trainer van OGC Nice, waarmee hij dit seizoen als vijfde zal eindigen in de Franse Ligue 1. Statistisch gezien heeft Nice de beste defensie van de Franse competitie.

Student en filosoof

Aan de Universiteit van Florence studeerde Farioli filosofie en sportwetenschappen. In zijn scriptie koppelde hij wijsheden van filosofen als Kant en Dostojevski aan voetbal.

Wesley Victor Mak, kenner van het Italiaanse 'calcio', waagde zich eraan om de scriptie van Farioli te vertalen. "Farioli spiegelt zichzelf aan grootheden als Cruijff en Guardiola, de iets meer intellectuele trainers die we kennen van de afgelopen jaren", zegt Mak. "Het is inderdaad een bijzonder figuur."

Filosofie en voetbal

De grote vraag is: gaat al die filosofische kennis helpen aan overwinningen? "Ja", zegt Mak. "Als hij meer de mens achter de speler kan bereiken, dan kan dat wel een toegevoegde waar zijn."

Toch twijfelt Mak of Farioli succesvol kan worden bij Ajax. "Of het wordt een succes, of een drama. Ik hoop dat het voor Farioli eindigt in schoonheid, want schoonheid kan de wereld redden." Dat laatste citaat komt van Fedor Dostojevski. Farioli gebruikte het voor zijn scriptie.

Qua statuur in de voetbalwereld kan Farioli nog lang niet tippen aan Cruijff, maar hoe zit dat op filosofisch gebied? "Nou, ik denk dat Cruijff nooit Kant of Hegel heeft gelezen", lacht Mak.