Buurtbewoner verliefd op achtergelaten motor in De Pijp, maar wie is toch de eigenaar?

In de Saenredamstraat in De Pijp staat al twee jaar een motor te verpieteren. Peter Jan Brouwer loopt er elke dag langs en zijn liefde voor de motor neemt met de dag toe. Maar wie is toch de eigenaar?

Peter Jan is bang dat door de werkzaamheden in de straat de motor weggehaald gaat worden en op de schroothoop belandt. Al ruim een half jaar is hij op zoek naar de eigenaar. "Ze heeft dringend liefde en aandacht nodig", aldus Peter Jan. "Ik denk dat binnenkort de ketting wordt doorgeknipt en dat het ding weggehaald wordt. Dus ik ben dringend op zoek naar de eigenaar."

Quote "De relatie is uitgegaan en de motor is hier blijven staan" Peter Jan Brouwer

Om de eigenaar te vinden heeft Peter Jan in de buurt geflyerd, contact opgenomen met de Dienst Wegverkeer RDW en met de gemeente. Maar nog zonder succes. "Ik weet dat de eigenaresse Engels praat, dat ze hier samenwoonde, dat de vriend ook een motor had, dat ze er samen hier aan sleutelden. Dat de relatie uit is gegaan en dat de motor is blijven staan."