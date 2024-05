11-jarige botst met e-bike tegen bestelbus, ouders moeten 1700 euro betalen

Het ongeluk gebeurde in juni 2022 in Nieuw-West. Het bestelbusje reed vanuit de richting van Sam van Houtenstraat over de Gerda Brautigamstraat. Die straat is een voorrangsweg, wat met borden wordt aangegeven. Voor overstekende fietsers is met haaientanden op het fietspad aangegeven dat zij bij het oversteken van de Gerda Brautigamstraat voorrang moeten geven aan rijdend verkeer. Toch maakte de jongen een grote verkeersfout en stak over zonder voorrang te verlenen.

Hierdoor knalde hij tegen de rechtervoorkant van het zwarte bestelbusje aan en raakte de motorkap, voorbumper en kentekenplaat beschadigd. De schade bedraagt in totaal € 3.413,18, maar omdat de jongen slechts 11 jaar is heeft de rechter de schadevergoedingsplicht beperkt tot 50 procent. Volgens de rechter had de bestuurder van het busje beter kunnen anticiperen op een fout van de minderjarige fietser.

Aanzienlijke risico's

Dat de ouders van de jongen in dit geval de helft van de schade moeten betalen is gepast, vindt de rechter. Zij hebben namelijk een e-bike hebben gekocht voor hun minderjarige zoon en hadden moeten weten dat dit aanzienlijke verkeersrisico's met zich meebrengt. Op het moment van het ongeluk reed er ook niemand naast hem.