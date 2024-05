Sloop kantoortoren Weesperzijde in volle gang: straks plek voor 200 woningen

Bouwvakkers maken sinds deze maand veel vaart met de sloop van een voormalige kantoortoren en school aan de Weesperzijde en mr. Treublaan in Oost. Op deze plek komen nieuwe woningen en kantoren te staan.

Het gaat om het voormalige kantoor van Londen Verzekeringen, de toren stond daarom bekend als 'London Tower', en het aangrenzende Stelle College. De sloopwerkzaamheden begonnen vorig jaar al, maar inmiddels is goed zichtbaar hoe het gebouw steeds kleiner wordt.

Als de gebouwen tot de grond toe zijn afgebroken, zullen er drie nieuwe torens terugkomen. In twee van die torens komen kantoren, in de derde toren komen 200 appartementen. Op de site van de ontwikkelaar is zichtbaar hoe de nieuwbouw eruit gaat zien. Onder de drie torens zal een ondergrondse parkeergarage komen met twee lagen.

Om die parkeergarage te kunnen bouwen, zullen er deze zomer damwanden gemaakt moeten worden. Daarna wordt de oude kelder gesloopt. Van augustus van dit jaar tot en met januari volgend jaar zal er geheid worden. Het project moet in 2026 afgerond zijn.

In de omgeving vinden de komende tijd meer bouwprojecten plaats. Zo moeten er rond het Amstelstation 1300 tot 2100 nieuwe woningen komen en 100.000 tot 170.000 vierkante meter aan kantoorruimte.