Explosie bij tandartsenpraktijk in Bijlmer

Bij een tandartsenpraktijk aan de Isabella Richaardsstraat in Zuidoost heeft vannacht een explosie plaatsgevonden. Meerdere ramen en de pui zijn beschadigd.

Een buurtbewoner laat aan AT5 weten dat het om een 'mega-explosie' ging. De politie kreeg volgens een woordvoerder om 2.10 uur ook een melding over de harde knal. Toen agenten gingen kijken zagen ze dat het om de tandartsenpraktijk ging.

Er waren geen mensen in het pand aanwezig en er is niemand gewond geraakt. Mensen die beelden van de daders of tips hebben, kunnen zich als ze dat willen melden bij de politie.

Er zijn inmiddels houten planken tegen het pand getimmerd, maar volgens de buurtbewoner is de schade nog steeds goed zichtbaar. "Het glas ligt nog overal. Zowel binnen als buiten op straat."