Gemeente blijkt stilletjes eigen app te hebben gelanceerd

Sinds eind maart kunnen smartphonegebruikers een app van de gemeente downloaden. De app werkt op zowel Apple als Android, maar is nog niet groots aangekondigd.

De app is volgens Van Buren inmiddels zo'n 5400 keer gedownload. Het grootste deel van de gebruikers, zo'n 3400, heeft een Iphone.

De gemeente hield de lancering van de app stil om 'gecontroleerd het aantal gebruikers toe te laten nemen', zo schrijft wethouder Hester van Buren (Dienstverlening) vandaag in antwoord op vragen van Volt-raadslid Itay Garmy. Het gaat namelijk nog om een eerste versie, die door 'een geselecteerde groep Amsterdammers' getest wordt om de stabiliteit te kunnen monitoren en kinderziektes eruit te halen.

In de app zijn onder meer de afvalwijzer, werkzaamheden en een meldingsformulier te vinden. Gebruikers kunnen hun adres invoeren en zien daarna bijvoorbeeld welke werkzaamheden er allemaal in de buurt van hun huis plaatsvinden.

"We hebben onderzocht dat er behoefte is aan een app voor verschillende vormen van dienstverlening"

Quote

"Wij zijn de eerste gemeente die een app op deze manier ontwikkelen", verklaart Van Buren. "We hebben onderzocht dat er behoefte is aan een app voor verschillende vormen van dienstverlening door de gemeente. We hebben gekozen om hiervoor één app te ontwikkelen."

Van Buren benadrukt dat het ontwikkelteam nog steeds bezig is. Ze wil het bestaan van de app, die op het eerste gezicht overigens goed functioneert, pas aan de grote klok hangen als er op een later moment een 'grote nieuwe functionaliteit' toegevoegd is.