Kritiek op afhandeling klachten bij gemeente: "Van het kastje naar de muur"

We vroegen aan de leden van het AT5-panel hoe zij het contact met de gemeente Amsterdam ervaren. Bijna 1800 deelnemers vulden de enquête in. Van hen vindt 65% de gemeente over het algemeen voldoende of goed bereikbaar. De meesten bellen met 14020, het centrale nummer van de gemeente. Ook de service daar betitelt een meerderheid van het AT5-panel (62%) als voldoende of goed.

Vooral het gevoel van het kastje naar de muur te worden gestuurd is een veelgehoorde klacht. "De politie verwees naar de gemeente, en de gemeente verwees naar de politie en er gebeurde niets. Niemand deed wat." Een ander: "Iedereen is van goede wil, maar het duurt maanden en maanden voordat het probleem bij de juiste persoon terecht komt. Vaak zijn voor hetzelfde probleem meerdere meldingen nodig."

Maar als het contact gaat over het indienen van een klacht, zijn de panelleden heel wat minder positief. Bijna de helft van de deelnemers (49%) noemt de afhandeling ronduit slecht. "Aardige mensen aan de telefoon, maar vervolgens hoor je niets meer", aldus één van de panelleden. "Kreeg het gevoel niet serieus genomen te worden. Vervolgens is er niet genoeg inzet om de klachten op te lossen", reageert een ander panellid. "Online krijgt je klacht een nummer, maar er gebeurt niets en je hoort niets meer."

Dat beaamt ook AT5-panellid Mike, die zeven jaar geleden vanuit New York naar Amsterdam verhuisde. "Bijvoorbeeld de Maassluisstraat en Heemstedestraat, bij het kruispunt, is de stoep gewoon ingezakt. En het staat al twee jaar bijna. Twee keer gemeld, via de verbeterdebuurt-app. Wat krijg je terug? Niks! Geen reactie, ik check het of de gemeente er iets te zeggen over had, maar dat is niet gebeurd. Ik geef het op, wat anders kan ik doen?"

Afval

De meeste klachten die de leden van het panel indienden bij de gemeente gaan over afval. Bijna 800 deelnemers van het panel maakten weleens melding van overvolle afvalcontainers of ander vuilnisoverlast. "Bij melden afval op straat krijg je te horen dat je het in de container moet gooien, dus maken ze het mijn probleem", vertelt één van de respondenten. "Het zou er allemaal zo veel mooier en netjes uit kunnen zien als er sneller ingegrepen wordt maar helaas..."

Maar het is niet altijd kommer en kwel. "Het werd snel opgeruimd en dat werd netjes teruggekoppeld", meldt een ander panellid. En soms is er ook wel degelijk verbetering mogelijk. "Terugkoppeling is laatste tijd verbeterd. Na jaarvergadering van de buurtvereniging persoonlijk contact gemaakt en nu loopt het contact beter. Rechtstreeks via de mail."