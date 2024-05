Halsema tegen weren van kamervoorzitter Bosma bij herdenkingen: "Niet politiek maken"

Er is zo goed als zeker geen meerderheid in de Amsterdamse raad om Tweede Kamervoorzitter Martin Bosma ongewenst te verklaren bij herdenkingen in de stad. Ook burgemeester Halsema is geen voorstander. Er is groot ongemak bij raadsleden over Bosma's komst naar bijvoorbeeld de Nationale Herdenking Slavernijverleden in het Oosterpark, maar zijn aanwezigheid middels een motie als ongewenst te verklaren gaat partijen te ver. "Maar ik begrijp uw emoties", zei Halsema na het betoog van Sheher Khan (Denk).

Bakker zei de wens van Denk goed te kunnen begrijpen, maar zag daartoe geen mogelijkheid. "Als hij aanwezigheid is als kamervoorzitter, dan vertegenwoordigt hij dus de Tweede Kamer. Als we hem als gemeenteraad buiten de deur willen houden, dan zeggen we eigenlijk de Tweede Kamer buiten de deur te wensen. Dat kan volgens mij niet."

Geen andere partij wilde vandaag net zover gaan als Khan en Bosma ongewenst verklaren bij herdenkingen in de stad, ondanks dat er wel veel begrip was voor de emoties van het Denk-raadslid. "Al die kamerleden die voor zijn benoeming hebben gestemd als kamervoorzitter, moeten zich echt schamen", zei Anke Bakker van de Partij voor de Dieren.

Khan: "Niet normaal maken wat niet normaal is, zei de koning in 2022 tijdens de dodenherdenking. Wie had kunnen bedenken dat van alle racisten des vaderlands Martin Bosma een krans zou leggen die kwam in de hoedanigheid als kamervoorzitter."

Niemand in de commissie sprak zich verder uit over het ordepunt en dus bleef het punt gewoon op de agenda staan. Een debat werd het niet, maar verschillende partijen lieten wel weten hoe zij in de discussie staan.

De bespreking op verzoek van Denk was pas het dertiende agendapunt bij de commissie Algemene Zaken, maar bij aanvang van de vergadering maakte Daan Wijnants (VVD) een punt van orde: hij vond het bespreken van de persoon Martin Bosma ongepast en onwettig en vertelde dat het in zijn ogen ook tegen het reglement van orde zou ingaan. Khan - hij agendeerde het punt - was het er niet mee eens en zei dat het over het ambt van Bosma ging: voorzitter van de Tweede Kamer.

"Dit keer is het deze voorzitter van de kamer, de volgende keer is het een andere voorzitter"

Ook GroenLinks is geen voorstander. "We begrijpen heel goed dat een kamervoorzitter en een politicus twee verschillende posities zijn, maar ik kan mij heel goed voorstellen dat voor heel veel mensen de aanwezigheid van zo'n lid van deze politieke partij een andere invulling heeft dan de vertegenwoordiging van de Tweede Kamer", zei Imane Nadif.

En: "Wij moeten niet als overheid beslissingen maken over de herdenkingen, de gemeenschappen moeten dat doen. Er is een reden waarom we deze democratische structureren hebben, laten we dat ook respecteren."

Naast Forum voor Democratie - Van Schijndel zei dat een kamervoorzitter geen fascist genoemd moet worden - waren de andere partijen in de commissie stil.

Vertegenwoordiging

Halsema reageerde door te zeggen dat ze de emoties van Khan begrijpt. "In een tijd van grote maatschappelijke onrust moeten democratische rituelen en tradities, die verzoenend zijn en mensen bij elkaar brengen in ere worden gehouden. Het is van groot belang dat het hoogste orgaan van ons land, het parlement, vertegenwoordigd is bij het 4 en 5 mei defilé. Je moet dat niet politiek maken. Dit keer is het deze voorzitter van de kamer, de volgende keer is het een andere voorzitter."

Ondanks dat er geen meerderheid lijkt te zijn, vroeg Khan om eind juni het punt te agenderen in de gemeenteraad. Dan zullen alle partijen en raadsleden zich moeten uitspreken over de motie. Bosma legt op 1 juli in het Oosterpark tijdens Keti Koti een krans namens de Tweede Kamer.