Politiechef Frank Paauw benoemd tot nieuwe voorzitter van KNVB

Frank Paauw is de nieuwe voorzitter van de KNVB. De politiechef kreeg de meeste stemmen van de afgevaardigden uit het amateur- en betaald voetbal, 31 van de 60, en had daarmee de absolute meerderheid.

De politiechef werd door de KNVB zelf naar voren geschoven als beoogde nieuwe voorzitter. Zijn benoeming leek in eerste instantie dan ook een formaliteit te worden, want hij was de enige kandidaat. Maar twee andere kandidaten hadden zich later ook gemeld. Dat waren oud-voetbalster en Kamerlid voor D66 Jeanet van der Laan en oud-directeur van FC Groningen Hans Nijland.

Portefeuillehouder betaald voetbal

Van der Laan kreeg tijdens de stemming zeven stemmen, Nijland ontving er twintig. Twee stemmen waren ongeldig. De 31 stemmen voor Paauw zijn genoeg voor de absolute meerderheid en daardoor mag hij zich de nieuwe bondsvoorzitter noemen. De huidige voorzitter Just Spee stopt na 4,5 jaar vanwege gezondheidsredenen.

De politiechef is jarenlang het gezicht geweest van de Amsterdamse, en daarvoor de Rotterdamse, politie. Hij was vijftien jaar lang de portefeuillehouder betaald voetbal voor de politie. Zelf liet hij eerder weten ook andere ervaringen op het gebied van voetbal heeft. "In mijn tijd bij de politie in Den Haag ben ik nauw betrokken geweest bij de overgang van ADO Den Haag van het Zuiderpark naar het huidige stadion. Ook was ik tijdens het EK van 2000 stadioncommandant in Rotterdam. Daarnaast werk ik sinds 2004 als veiligheidsadviseur voor de UEFA."

Niet geliefd door harde kern

Bij een deel van de voetbalsupporters staat Paauw er niet goed op. De politiechef is namelijk fel tegen supporters die zich misdragen en liet eerder al een keer weten dat hij geen uitpubliek meer wilde bij Europese risicowedstrijden en dat uitsupporters die zich misdragen de volgende uitwedstrijd niet meer welkom zijn. Nadat het bekend werd dat Paauw naar de KNVB leek te komen verscheen er in de F-side een spandoek tegen de politiechef.

"Er zijn bijna geen groepen te verzinnen die in Nederland stelselmatig over één kam geschoren worden, die constant op negatieve wijze worden weggezet en die collectief gestraft worden zonder enige vorm van proces", zo schreef de harde kern op de eigen website destijds. "Gelukkig maar, het zou een schande zijn. Maar helaas zijn voetbalsupporters wél zo'n groep. En Frank Paauw is één van de personen die daar het meest aan bijdraagt."

In AT5-programma Het Verhoor reageerde Paauw ook op de weerstand onder supporters. "Het is niet leuk, maar aan de andere kant is de vindingrijkheid en creativiteit wel leuk", aldus Paauw op de teksten die op de spandoeken stonden.