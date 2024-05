Mentale gezondheid van jongeren na corona niet verbeterd, juist meer stress

Het aantal Amsterdamse jongeren die hun eigen gezondheid 'zeer goed' noemen is de afgelopen jaren gedaald. Dat blijkt uit een onderzoek van de GGD. De mentale gezondheid van de tieners na de coronapandemie is nog altijd niet verbeterd en meer jongeren geven zelfs aan dat zij veel stress ervaren. De gemeente ziet ook een aantal 'ongunstige ontwikkelingen' in de levensstijl van de jongeren.

De GGD voert elke vier jaar de Gezondheidsmonitor uit onder jongeren tussen de 13 en 16 jaar, leerlingen tussen de tweede en vierde klas van de middelbare school. In 2021 is er vanwege corona een extra onderzoek uitgevoerd. Afgelopen najaar vulden 5351 Amsterdamse tieners de vragenlijst in.

Helft ervaart stress

Daaruit kwam naar voren de 81 procent van de tieners zich erg gezond voelt, terwijl dat in 2021 nog 84 procent was. Ook de mentale gezondheid van de tieners is de afgelopen jaren niet verbeterd. 74 procent gaf aan zich meestal gelukkig te voelen, wat lager is dan het landelijke gemiddelde. Meer dan de helft van de tieners gaf aan zich vaak gestrest te voelen dat, was een toename van 7 procentpunten in twee jaar tijd.

Verantwoordelijk wethouder Marjolein Moorman noemt de uitkomsten over de mentale gezondheid 'verdrietig'. "We vragen als maatschappij veel, soms te veel van ze: te veel stress, prestatiedruk, eenzaamheid, polarisatie en individualisme. Dat drukt allemaal zwaar op onze jongeren en daar zijn wij als volwassenen verantwoordelijk voor." Volgens de wethouder is er een 'fundamentele omslag' nodig in de maatschappij om dat te verbeteren, maar vergt dat nog wel een lange adem.