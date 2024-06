Stad nl Mega-operatie in de Arena: van voetbalveld naar groots muziekpaleis in een paar dagen

De Arena: normaal gesproken het thuis van Ajax, maar in de zomerstop de plek voor de grootste concerten. Woensdag is het de beurt aan de Australische rockband AC/DC om meer dan 70 duizend mensen te ontvangen. En dus kijken we mee met de opbouw van zo'n groots evenement. Hoe verander je de Arena in enkele dagen van voetbalstadion in een concertzaal?

Drie dagen voor de start van de show rijden de eerste vrachtwagens de Arena in, klaar om te beginnen aan de bouw van het podium. De dag voor de show begint het werk al om kwart over zes in de ochtend. "We beginnen met het uitzetten van alle hijspunten voor de lampen in het dak", vertelt productieleider Jan Chris de Koeijer. Gedurende de dag komen er steeds meer mensen bij om aan de opbouw te werken zodat ze om zes uur 's avonds klaar zijn. Aan de op- en afbouw werken op het piekmoment zo'n 180 mensen om al het licht, geluid en podium neer te zetten, in te stellen en uiteindelijk weer weg te halen.

De heftrucks rijden af en aan met kabels, draagbeugels en onderdelen van het lichtenplan. De boxen die de achterkant van het stadion van geluid voorzien, zijn volgens De Koeijer de meest bijzondere eigenschap van de Arena. "In een ander stadion zouden deze boxen op grote zwarte torens in het veld staan, daardoor lever je veel zicht in. Hier kan je veel aan het dak hangen, ook de boxen, dat is echt uniek." Bij een voetbalwedstrijd passen er een ruime vijftig duizend mensen in het stadion, maar wanneer het hele veld beschikbaar is voor staand publiek komen daar nog zo'n twintig duizend plekken bij. Naast het concert van AC/DC zijn er deze zomer nog acht dagen waarop de Arena verandert in zo'n mega-concertzaal, en dat brengt verschillende uitdagingen met zich mee. Zo treedt Taylor Swift drie avonden op, haar team brengt een moeilijke staalconstructie mee die het dak bijna aantikt. "Maar", zo vertelt De Koeijer, "de show van P!nk hangen we volledig aan het dak, bovendien vliegt ze zelf door de hele Arena heen."

Quote ''Uiteindelijk is het gewoon een grote buurt waar iedereen een biertje kan halen'' Jan Chris de Koeijer, Productieleider Mojo

Hoewel De Koeijer en zijn team al vele malen deze muziektempel hebben afgeleverd, blijft het voor hem een bijzondere plek om te werken. ''Door sommigen wordt de galm verafschuwd, maar op het moment dat er meer dan zeventig duizend mensen mee staan te zingen sta ik er wel met kippenvel. Uiteindelijk is het gewoon een grote buurt waar iedereen een biertje kan halen en naar een bandje kan kijken. Dat is echt heel gaaf.'' En dan is het straks tijd voor de show: 'Als om half negen AC/DC begint, dan gaat er een zucht door het publiek. Dat zie, hoor en voel je altijd op het startmoment. Een heerlijk moment, echt een kippenvelmomentje", zegt hij lachend. "Het is gaaf hoor!"