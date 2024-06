Cel voor man die moeder bedreigde omdat haar zoon hem 25.000 euro schuldig is

Die avond staan er meerdere mannen voor het huis waar de vrouw en haar jongste zoon wonen. Via de deurbel laat de groep, waaronder de verdachte, weten dat er betaald moet worden. De jongen die thuis is moet van hen opendoen. Hij krijgt boodschappen als "zeg tegen jouw moeder, tegen iedereen, dat je broer een boete heeft en dat die boete betaald moet worden "anders gaan we dat huis in de lucht gooien". De verdachte zou op dat moment een pistool en munitie bij zich hebben.

Een half uur later worden er meerdere Whatsappberichten naar de moeder gestuurd en ook wordt er meerdere keren naar datzelfde nummer gebeld. Het slachtoffer krijgt te horen dat 'de laatste vijfentwintig uur zijn ingegaan' en dat ze 'wordt doodgemaakt als ze naar de politie belt'. De bedreigingen gaan die dag daarna nog door.

Conflict

De verdachte blijkt een bekende te zijn, die in januari dit jaar al met twee andere vrienden aan de deur was geweest, om een kogelvrijvest op te halen. Op de camerabeelden van de deurbel die dag zijn meerdere mannen, waaronder de verdachte, te zien.

De vrouw vertelt in de rechtbank dat het gaat om een conflict tussen haar oudste zoon en oude vrienden van hem. "Haar oudste zou nog een schuld open hebben staan bij deze oude vrienden. Hiervoor heeft aangeefster eerder al aan iemand 20.000 euro contant betaald. Daarmee dacht aangeefster dat het conflict was opgelost", aldus de rechtbank. De oudste zoon vertrok vanwege die schuld naar Turkije en woont niet meer in Amsterdam.

Lopende proeftijd

De 20-jarige verdachte werd eerder in mei dit jaar veroordeeld voor een diefstal op 17 november 2022. Hierbij werd een deels voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd, waarvan de proeftijd nog liep. In een korte tijd wordt de verdachte nu opnieuw veroordeeld. De verdachte gaf tijdens een eerdere zitting aan zijn leven te willen verbeteren en zijn school en werk te willen oppakken.

"Alhoewel de rechtbank, net als Reclassering Nederland, constateert dat verdachte nauwelijks openheid van zaken geeft en ook op zitting vooral sociaal wenselijke antwoorden geeft, ziet de rechtbank ook dat verdachte nog een heel leven voor zich heeft en hij in staat moet worden geacht een andere dan een pro-criminele keus te maken." Daarom geeft de rechtbank de verdachte de kans om in zijn voorwaardelijke strafdeel geen strafbare feiten te plegen.

De man krijgt naast de opgelegde gevangenisstraf een proeftijd van twee jaar. Een pistool en munitie zijn in beslag genomen. "Ook krijgt hij een gebiedsverbod en mag geen contact hebben met de slachtoffers", aldus de rechtbank.