Ambtenaren bezorgd over komst Slavernijmuseum na verkiezingszege PVV

Zo schreef een van de ambtenaren volgens het persbureau dat de extra miljoenen voor het museum 'mogelijk worden teruggetrokken'. De leiding schreef dat het 'zeer onwaarschijnlijk' is dat er extra middelen toegekend worden.

PVV-leider Geert Wilders liet zich eerder kritisch uit over het fonds van 200 miljoen euro waaruit projecten worden betaald voor bewustwording van het Nederlandse slavernijverleden. Bij dat fonds zat ook 27 miljoen euro voor het Slavernijmuseum.

"Ze zijn helemaal gek geworden", schreef hij november 2022 op X. "Rutte 4 is Woke 1. Laat ze maar excuses aan het Nederlandse volk aanbieden voor het kapot maken van Nederland!"

De gemeente zei eerder 13,4 miljoen euro bij te dragen, maar er is dus ook veel geld van het Rijk nodig. Het is nu nog onduidelijk of dat geld er komt. Zo ja, is het museum naar verwachting in 2029 of 2030 klaar.