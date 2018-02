Liquidatiedoelwit Knokkestraat oog in oog met verdachten: 'Ik schaam me kapot, man'

De jongens van de 'Knokkestraat', die ruim drie jaar geleden van plan zouden zijn geweest om een liquidatie uit te voeren, ontmoetten vandaag hun vermoedelijke doelwit. Dat gebeurde tijdens de getuigenverhoren in het hoger beroep van de zaak.

Als Z. (27) de rechtszaal betreedt maakt hij geen oogcontact met de verdachten. Rustig neemt hij plaats in het bankje vlak voor de jongens die hem volgens de recherche wilden vermoorden. In afwachting van het gerechtshof is het ijzig stil in de zwaarbeveiligde rechtbank bij Schiphol. Vier beveiligers van de Koninklijke Marechaussee houden een oogje in het zeil.

De verdachten werden begin 2015 klemgereden en aangehouden toen zij met wapens en ander liquidatiegereedschap naar Amsterdam waren gekomen. Om een liquidatie te plegen, is de overtuiging van justitie. Maar door een undercoveroperatie had de politie de jongens vanaf het begin in de smiezen.

'Goeiedag', zegt Z. nog opgewekt als de rechters binnenwandelen. Op de vraag of hij de eed of belofte wil afleggen, antwoordt Z. dat hij 'gewoon de waarheid wil vertellen, daarom ben ik hier'. Een van de twee verdachten kent hij. 'De jongen rechtsachter.' Daarmee bedoelt hij de 23-jarige Youssef O., die in eerste aanleg tot 12 jaar cel veroordeeld werd omdat hij Z. van plan was te liquideren.

Samen opgegroeid

'Het is een lang en tragisch verhaal', vertelt Z. aan het hof. 'Zijn broer (Bilal O., red.) ken ik vanaf mijn vijftiende. We hadden samen een krantenwijk. Die vriendschap werd groter en we groeiden samen op.' Zo leerde hij ook de familie van Bilal kennen, onder anderen broertje Youssef. 'Die broer was echt mijn vriend. Youssef was meer "het broertje van". Maar we waren gewoon lief voor elkaar, zoals Bilal ook lief voor mijn broertjes was.'

Bilal wordt eind 2011 doodgeschoten door Ajax-hooligan Rick Halman. Als de politie Halman aanhoudt, komt hij in dezelfde gevangenis terecht waar Z. op dat moment tijd uitzit. Na de dood van Bilal spreekt hij de broertjes van zijn vriend steeds minder, ook omdat hij van Oost naar West verhuist. 'Toen is de band gebroken.'

Vaker doelwit

Toch vindt Z. het moeilijk te geloven dat Youssef echt van plan is geweest om hem te vermoorden. 'Dat kan ik mij niet voorstellen. Hij kent mij zo goed.' Volgens het Openbaar Ministerie is het wel degelijk zo. Youssef werd samen met drie medeverdachten in de nacht van 31 januari op 1 februari 2015 van de weg gereden in de Knokkestraat in Nieuw Sloten. Ze hadden wapens bij zich en een tablet waarmee ze een pijlbaken konden volgen. Dat was onder de auto van Z. geplakt.

De politie wist dankzij een spectaculaire undercoveroperatie de verdachten te betrappen. Maar het was niet de enige keer dat Z. vermoedelijk het doelwit was van een liquidatieteam. Hij werd er al meermaals voor gewaarschuwd door de recherche. Ook de schutters in de De Clerqstraat waren in mei 2015 naar hem op zoek. Daarbij werd een toevallige voorbijganger vermoord. Eerder ontplofte eens de scooter van Z. onder verdachte omstandigheden.

Z. staat er nauwelijks bij stil. 'Ik heb het ver achter me gelaten. Als mijn dag is geschreven, is het zo.' Op vragen over wie hem zouden willen vermoorden, antwoordt Z. nonchalant. Hij heeft geen idee. 'Waar moet ik beginnen? Wat moet ik doen?' Hij denkt dat hij alleen maar meer gevaar loopt door op onderzoek uit te gaan.

Schaamte

Youssef O. hoort het allemaal zwijgend aan, de handen voor zijn gezicht gevouwen. 'Ik schaam me kapot, man', zegt hij als Z. de zaal heeft verlaten. 'Deze man, waar ik zo veel respect voor heb... Ik voel zo veel emoties nu. Ik zou deze man nooit iets aandoen. Als ik wist dat er liquidatieplannen bestonden, zou ik er alles aan doen om ze te stoppen.'

De verdachte blijft bij het verhaal dat hij de twee auto's met liquidatiebenodigdheden alleen verplaatste van Eindhoven naar Amsterdam. Het was een klusje. En dat hij geen idee had wat er vervolgens mee zou gebeuren. Ook de andere verdachte, Rami M. (23), zegt dat hij onschuldig is. De andere twee aangehouden jongens van de Knokkestraat trokken hun hoger beroep in toen de politie versleutelde telefoons wist te kraken. Zij moesten vandaag zelf getuigen tegen hun jeugdvrienden, maar beriepen zich vooral op hun verschoningsrecht.

De vier verdachten zijn geboren Amsterdammers, opgegroeid op de Oostelijke Eilanden. De buurt waar onlangs weer twee jonge jongens omkwamen door vuurwapengeweld. Ook waren zij bevriend met Nabil Amzieb, wiens onthoofde hoofd achtergelaten werd bij een sishalounge. Veel geweldsincidenten lijken verband te houden met de onderwereldoorlog die uitbrak in 2012 na de dubbele liquidatie in de Staatsliedenbuurt.