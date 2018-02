Slotakte van juridische strijd om Bungehuis: hoe 'uniek' is exclusieve Soho House?

Mag er in het Bungehuis een exclusief hotel geopend worden, speciaal voor leden van een besloten club? Die vraag is de inzet van een jarenlange juridische strijd. Met een hoorzitting van de Raad van State begon maandagochtend de slotakte.

Na de komst van het W-Hotel en The Hoxton, twee luxehotels in en nabij de Spuistraat, willen omwonenden paal en perk stellen. Want volgens een collectief van 80 buurtbewoners barst de Spuistraat nu al uit zijn voegen. De komst van een derde hotel zou de situatie alleen maar verergeren.

De voormalige UvA-faculteit, roemrucht geworden tijdens de studentenbezetting, lijkt anno 2018 symbool van een principiële strijd: hoe commercieel en druk mag de binnenstad worden?

Lees ook: Strijd om Bungehuis gaat verder: eigenaar wil hotel en club afbouwen

Niet alleen in de Spuistraat is de toerismedrukte toegenomen. De afgelopen jaren schoten hotels als paddenstoelen uit de grond. Telde Amsterdam in 2010 nog 370 hotels, in 2016 waren dat 459 hotels.

Toenmalig wethouder Kajsa Ollongren besloot daarom in datzelfde jaar tot een hotelstop - tenzij een ‘uniek concept’ écht iets kan toevoegen. Formeel gezegd: de plannen moeten leiden tot ‘een verbetering van het leefklimaat’.

Het Soho House is in de eerste plaats bedoeld voor de 45.000 leden van de exclusieve club, die een zeer zware ballotage hanteert. Alleen de groten der aarde in de creatieve industrie, voldoen aan de toelatingseisen. De begane grond en kelder is wel toegankelijk voor alledaags publiek.

Uniek of niet?

Vastgoedontwikkelaar Aedes Real Estate - die ook The Hoxton realiseerde - ziet in de plannen een uniek concept met toegevoegde waarde. Aedes krijgt daarbij steun van de gemeente, die in 2013 besloot dat het concept inderdaad uniek is.

Toch besloot een eerdere rechter dat het concept niet uniek genoeg was, evenals de veronderstelde verbetering van het leefklimaat. De gemeente had de omgevingsvergunning dus niet mogen verstrekken.

Lees ook: Bungehuis geen exclusief hotel, maar wat dan wel? 'Gemeente, kies de chique oplossing'

De definitie van uniek stond maandagochtend wederom ter discussie. Terwijl omwonenden wezen naar conceptuele gelijkenissen met de A’dam Toren, beriep de vastgoedontwikkelaar zich op de wensen van de ‘internationale community’. Die zou behoefte hebben aan ‘een platform’ dat een creatieve kruisbestuiving faciliteert.

Het venijn en ongenoegen was met regelmaat zichtbaar in de schuddende hoofden bij beide kampen. ‘Bent u boos?’, vroeg de voorzitter tijdens het aanhoren van een pleidooi. ‘Nou… teleurgesteld’, antwoordde de geluidsdeskundige die de omwonenden bijstond.

Verbouwing op eigen risico

Terwijl het lot van 8,600 m2 Bungehuis nog niet is bezegeld, wordt intussen flink verbouwd. Afgelopen september oordeelde de voorzieningenrechter dat Aedes op eigen risico verder mocht met dat karwei. Ook de eerste vacatures voor het Soho House staan inmiddels online.

De Raad van State, de hoogste bestuursrechter van Nederland, beslist binnen 6 weken welke toekomst het Bungehuis tegemoet gaat.