Verijdelde liquidatie ‘Knokkestraat': belangrijke rol voor PGP in hoger beroep

Het is een succes in de aanhoudende reeks liquidaties van de afgelopen jaren. Een op het nippertje verijdelde liquidatie in het voorjaar van 2015, die bekend wordt als de Knokkestraat-zaak. De uitvoerders, vier twintigers, krijgen tot 12 jaar gevangenisstraf. Het gerechtshof begint morgen aan het hoger beroep.

Met een heimelijke inkijkoperatie en nachtelijke achtervolging maakt de politie op 1 februari 2015 voortijdig een einde aan de plannen.

Dat gebeurt op het laatste moment: de mannen worden klemgereden door een arrestatieteam in de Knokkestraat in Nieuw-West. Eén van hen raakt gewond als hij wordt neergeschoten door een agent. De verdachte blijkt te zijn uitgestapt met een automatisch vuurwapen. Hij richt op de politie, haalt de trekker over, maar het wapen weigert.

Lees ook: [Video] Politie schiet verdachte neer na achtervolging in Nieuw-West

Inkijkoperatie

Dat het vuurwapen niet werkt, is geen toeval. Een paar weken eerder ontdekt een agent bij toeval een gestolen, snelle BMW op een parkeerplaats in Eindhoven. In de kofferbak liggen onder meer twee automatische vuurwapens en een jerrycan benzine.

Waar de BMW normaal gesproken direct zou worden weggesleept, besluiten politie en justitie de auto 24/7 te gaan observeren. De vuurwapens die in het voertuig liggen, worden onklaar gemaakt en teruggelegd. De benzine in de jerrycan wordt vervangen door water. De dop van de jerrycan wordt nog wel in benzine ondergedompeld, zodat de geur van de vloeistof behouden blijft.

Lees ook: Misdaad BV: De operatie 'Knokkestraat' van begin tot eind

Achtervolging

Als er in de vroege ochtend van 1 februari vier in het zwart geklede mannen op de parkeerplaats in Eindhoven arriveren, rukt het arrestatieteam uit. Maar politie en justitie willen niet dat de verdachten doorkrijgen dat ze gevolgd worden. Het arrestatieteam blijft daarom op afstand.

De vier verdachten, verdeeld over twee voertuigen, worden ook vanuit de lucht gevolgd door een politiehelikopter. Pas op het allerlaatste moment wordt ingegrepen. De achtervolging komt in de Knokkestraat ten einde. Bekijk hier de reconstructie die AT5 in 2016 maakte van de zaak.



tekst gaat verder onder de video

Zorgen

Het viertal wordt ruim een jaar later, in mei 2016, veroordeeld tot gevangenisstraffen tussen de 8 en 12 jaar. Youssef O. krijgt de hoogste straf, omdat de rechtbank hem ook veroordeelt voor betrokkenheid bij een liquidatiepoging in Almere.

Lees ook: Celstraffen tot twaalf jaar voor leden liquidatieteam Knokkestraat

'Het gemak waarmee verdachte zich heeft ingelaten met zware automatische vuurwapens en plannen die zien op moord, baart de rechtbank zeer grote zorgen. Verdachte heeft laten zien geen enkel respect voor het menselijk leven te hebben', zo luidt het vonnis.

Bossen

De vier jonge verdachten gaan in hoger beroep, maar twee van hen (Zakaria Z. en Kamal O.) trekken dat later weer in. Naar verluidt omdat justitie na het vonnis van de rechtbank een nieuwe PGP, een blackberry waarmee door middel van versleuteld mailverkeer, met elkaar kan worden gecommuniceerd.

Lees ook: Gesprekken 'liquidatieteam': 'Morgen gaan we hem vegen'

'Wanneer bossen we hem', is een van de weinig verhullende teksten die uit de telefoons naar boven komen. Het chat-verkeer uit de later gekraakte PGP zou nog belastender zijn dan de gesprekken die eerder al zijn ontcijferd en zal zeker een rol gaan spelen in het hoger beroep volgende week.

Onrustig

Het vonnis van de rechtbank is een signaal naar de verdachten zelf, maar ook naar de samenleving: 'Liquidaties brengen een gevoel van onveiligheid met zich mee en schaden het aanzien van de stad Amsterdam', zo luidt het oordeel. Of de uitspraak ook effect op anderen heeft gehad, laat zich raden.

Want terwijl Yousef O., Zakaria Z., Kamal O. en Rami M. jarenlange celstraffen uitzitten, is het buiten, op straat, nog altijd onrustig. Politie en justitie zijn continu bezig met het bestrijden van nieuwe liquidaties. De afgelopen maanden hebben ze wederom hun handen vol aan het excessieve vuurwapengeweld in de stad.