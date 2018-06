Sleutelfiguren 'uitermate teleurgesteld' in nieuw beleid gemeente

De zogenoemde sleutelfiguren zijn niet te spreken over het nieuwe anti-radicaliseringsbeleid van de gemeente. Ze willen onafhankelijk verdergaan.

Dat laat een aantal van hen weten aan AT5. De gemeente begon zo'n vier jaar geleden met het inzetten van de 150 sleutelfiguren. Ze kregen trainingen, gaven voorlichting op scholen en voerden gesprekken met hun omgeving. Wijlen burgemeester Van der Laan omschreef hen als 'bijzondere, jonge Amsterdammers'.

Waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen liet gisteren echter weten dat het systeem met de sleutelfiguren wordt 'omgevormd'. Van Aartsen wil namelijk geen apart netwerk tegen radicalisering en polarisatie meer, maar een 'brede en doorlopende dialoog met bewoners en organisaties'.

Niets doen

'Na een turbulent jaar waarin de Amsterdamse sleutelfiguren veel voor hun kiezen hebben gekregen zijn we uitermate teleurgesteld in de 'nieuwe' koers van de gemeente Amsterdam', reageren de sleutelfiguren. 'Wij constateren dat deze voorgestelde 'nieuwe' koers niets meer of minder is dan het afgelopen jaar van niets doen.'

Ze willen daarom onafhankelijk verder gaan en hebben een eigen site opgesteld. 67 sleutelfiguren hebben zich daarbij inmiddels aangemeld. Zij willen verdergaan met hun werkzaamheden, 'met of zonder de gemeente'.

Positiviteit

De sleutelfiguren zeggen de stilte te willen verbreken. 'Wij verbreken de stilte om verder te bouwen aan het werk van sleutelfiguren, het werk waar een aantal van ons zich al tien jaar geleden aan hebben gecommitteerd. Wij verbreken de stilte voor positiviteit en nieuwe energie.'

De anti-radicaliseringsaanpak van de gemeente kwam vorig jaar onder vuur te liggen, mede vanwege belangenverstrengeling van de inmiddels ontslagen beleidsmedewerker Saadia Ait-Taleb. Na een kritisch rapport van twee onderzoekers besloot Van Aartsen gisteren het beleid om te vormen.