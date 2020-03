Amsterdamse brandweer krijgt elektrische bluswagen

De brandweer Amsterdam-Amstelland krijgt als eerste korps in Nederland een elektrische bluswagen. De 'Concept Fire Truck' (CFT) wordt in december verwacht.

De aankoop van de eerste elektrische autospuit is volgens brandweercommandant Tijs van Lieshout 'een investering in de toekomst'. 'Het voertuig beschikt over de nieuwste technologieën en geeft toegang tot real time informatie. Ons doel is om in 2030 een emissievrije brandweerorganisatie te zijn en daar draagt dit voertuig zeker aan bij.'