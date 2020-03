Tramconducteurs voorlopig achter plastic: 'Blij dat we nog kunnen blijven rijden'

Vanaf vandaag zitten de tramconducteurs is de stad achter plastic folie. Eerder werden de balies in de trams al afgeschermd met linten, maar het GVB ziet zich nu genoodzaakt om de conducteurs nog beter te beschermen tegen een mogelijke coronabesmetting.

'Het is net als voor iedereen aanpassen. Maar we zijn blij dat we nog kunnen blijven rijden en de mensen kunnen vervoeren die dat echt nodig hebben', zegt tramconducteur Jos Beekman-van Ingen.

Ook verandert het instappen voor reizigers. 'Nu zijn alle deuren open en mensen hoeven niet meer zelf de deuren open te doen', legt Beekman-van Ingen uit. 'De bestuurder zorgt ervoor dat de deuren automatisch openen en sluiten. En nu, met het nieuwe folie, kun je wel weer bij de conducteur instappen.' Bovendien is het nu weer mogelijk een kaartje te kopen in de meeste trams. Alleen in de trams 5, 6, 19 en 24 is dat niet mogelijk.

'Maar drie mensen in de tram'

De conducteur vertelt verder dat er veel minder mensen met de tram reizen dan normaal. 'De eerste paar dagen hadden we soms maar drie mensen in de tram. Maar nu mensen weten dat ook in de tram maatregelen genomen zijn, zie je wel dat er wat meer gebruik gemaakt wordt.'



Ondanks de stille trams blijft het leuk om te werken, zegt Beekman-van Ingen tot slot. Ja, het blijft altijd leuk. En het geeft ook wel een beetje een extra gevoel dat je nog iets kunt doen. Dat je voor de mensen die ons nodig hebt nog iets kunt betekenen.

Beekman-van Ingen schreef een gedicht over de impact van corona op de stad en op haar baan als tramconducteur. In de video hieronder draagt ze dit gedicht voor.