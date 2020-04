Fietstunnel onder de Europaboulevard wordt aangepakt: 'We maken van de nood een deugd'

De fiets- en voetgangerstunnel onder de Europaboulevard wordt aangepakt. Dit werk stond gepland voor later dit jaar maar nu het zo rustig is op straat zijn de werkzaamheden naar voren gehaald. De weg wordt vernieuwd en de tunnel veiliger gemaakt.

De tunnel ligt vlakbij station Rai en wordt veel gebruikt door studenten van het nabijgelegen ROC en bezoekers van de RAI. Ook is het een belangrijke fietsverbinding tussen de Zuidas en Kop Zuidas. 'Nu het openbare leven door de coronacrisis vrijwel tot stilstand is gekomen hebben we van de nood een deugd gemaakt', vertelt projectleider Rogier Schravendeel in een interview met AT5's Het Verkeer . 'Anders hadden we het werk pas op zijn vroegst in de herfstvakantie kunnen doen.'

'Het maaiveld van de Zuidas wordt helemaal opnieuw ingericht. Het tunneltje is daar een onderdeel van', legt Schravendeel uit. 'De tunnel wordt veiliger gemaakt door onder andere de rare bochten eruit te halen. Het fietspad krijgt een nieuwe asfaltlaag en het voetpad wordt opnieuw bestraat. Later het jaar gaan we ook de de wanden in de tunnel aanpakken en de verlichting, maar dat kan gewoon als het weer drukker is op straat.'

Verkeersregelaars zorgen dat je 1,5 meter afstand kunt houden

Schravendeel heeft veel respect voor alle aannemers die nu aan het werk zijn in de stad. 'Het is een uitdaging om het werk te kunnen blijven uitvoeren en dat doen ze goed. Zo blijven we productief voor de stad.' Om de werkzaamheden in de tunnel veilig te laten verlopen staat er aan beide kanten van de tunnel een verkeersregelaar. Zij zorgen ervoor dat mensen op 1,5 meter afstand van elkaar door de tunnel kunnen lopen. Het fietspad is tijdelijk afgesloten maar je kunt wel met je fiets aan de hand gebruik maken van het voetpad.

Eind volgende week zijn de werkzaamheden aan de tunnel afgerond.