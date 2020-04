OLVG in gesprek met ministerie over Corona Check-app

Ruim een maand geleden bestond 'ie nog niet. Nu staat de Corona-app van het OLVG al op honderdduizend smartphones en tablets. De app, gebouwd door het Amsterdamse bedrijf Luscii, is een succes. En waar het begon als een soort experiment in Amsterdam lijkt het erop dat de Corona-check als voorbeeld gaat dienen voor een app die nu voor heel het land ontwikkeld wordt.

Inmiddels voeren het ziekenhuis en de ontwikkelaar verkennende gesprekken met het ministerie van VWS om ervaringen uit te wisselen.

Corona Check

In de app kunnen symptomen worden ingevoerd, bijvoorbeeld of je hoofd- of keelpijn hebt en wat je temperatuur is. Die informatie komt vervolgens binnen bij de specialisten van het OLVG. Als de klachten ernstig zijn, gaat er in de controlekamer een alarm af.

'Dan krijgen we rode bolletjes die oppoppen op het scherm van het commandocentrum dat we hebben ingericht', vertelt longarts Paul Bresser. 'Die alarmen worden in de gaten gehouden door medisch geschoold personeel, zoals studenten die ver in hun opleiding zijn, coassistenten, arts-assistenten en verpleegkundigen. Die komen in actie en gaan mensen bellen.'

Tienduizenden telefoontjes

Het gaat om tienduizenden telefoontjes die inmiddels al zijn gepleegd. In Amsterdam wordt de app nu door 50 duizend mensen gebruikt. 'Bij krap drieduizend hebben we de verdenking uitgesproken dat ze COVID zouden hebben. We hebben maar zestig mensen moeten opgeroepen voor onderzoek in de tent of moeten opnemen met de ambulance', aldus Bresser.

De app kwam afgelopen dinsdag ter sprake in de persconferentie van het kabinet. 'We weten ook helemaal niet waar dit toe leidt, Maar iets dat vier weken geleden een idee was en vier weken later wordt genoemd door een minister, dat is natuurlijk wel in de groep ontvangen als: goh, kennelijk doen we toch wel iets wat best aardig is.'

Volgens de arts wordt de app alleen gebruikt voor het monitoren van klachten van een individuele persoon.