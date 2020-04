GTST-acteur en café-eigenaar Cas Jansen denkt oplossing te hebben voor 1,5 meter-economie

Tafeltjes op 1,5 meter afstand en bekijken, bestellen en betalen via een app. Volgens GTST-acteur en mede-eigenaar van eetcafé Venster 33 in De Pijp, is het dé manier om ook in de tijden van corona weer open te kunnen.

Jansen reageert daarmee op de oproep van premier Rutte die ondernemers en instellingen vraagt na te denken over hoe zij weer aan de slag kunnen en tegelijkertijd de genomen coronamaatregelen kunnen respecteren.

App en een centrale tafel

Volgens Jansen is het idee simpel. In zijn zaak staan alle tafeltjes op 1,5 meter afstand. Mensen die in de toekomst een hapje komen eten krijgen op afstand een tafel toegewezen. Er wordt ze dan gevraagd een app te downloaden en met die app kan de menukaart bekeken worden en kan er besteld en afgerekend worden.

Is het eten klaar, dan worden de borden op een centrale tafel neergezet en krijgt de gast een seintje dat het opgehaald kan worden. 'Zodoende is er geen enkel contact tussen de klant en het bedienend personeel', legt Jansen uit.

Of en wanneer Jansen zijn plan mag gaan uitrollen is nog onduidelijk. In een persconferentie zei premier Rutte gisteren dat als er na 28 april al een versoepeling van de coronamaatregelen komt, dat waarschijnlijk zeer kleine aanpassingen zullen zijn. Volgende week dinsdag komt daar meer nieuws over.