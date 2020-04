Komende weekenden en op Koningsdag opnieuw vaarverbod in centrum

Met de maatregel moet worden voorkomen dat mensen te dicht bij elkaar in de buurt komen. Volgens de gemeente zijn de grachten relatief smal en door werkzaamheden op sommige plekken nog smaller. Wie zich niet aan het vaarverbod houdt, kan een boete van 390 euro krijgen.

Sluizen en bruggen in het gebied waar het vaarverbod geldt gaan niet open voor plezier- en passagiersvaart, alleen beroepsvaart kan het centrum nog in. Ook mensen die suppen of aan 'andere vormen van waterrecreatie' doen worden geweerd of beboet.

De afgelopen twee weekenden gold er al een vaarverbod in de binnenstad. De gemeente laat weten dat het vaarverbod na Koningsdag ook verlengd of uitgebreid kan worden.